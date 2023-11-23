Она демонстрируется на международной выставке-форуме «Россия»
Бурятия на международной выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве представила интерактивную Книгу достижений республики. В неё вошли все достижения Бурятии с момента включения региона в состав Дальневосточного федерального округа. Познакомиться с вехами развития республики гости выставки смогут вплоть до завершения этого мероприятия, а именно до 12 апреля 2024 года.
Иллюстрированная электронная книга в виде большого планшета, стилизованного под книгу расположена на входе в павильон и позволяет гостям ознакомиться с потенциалом региона на слайдах. В книге рассказывается об успехах региона в развитии экономики, образования, здравоохранения, спорта, инфраструктуры, энергетики, а также об экологии и поддержке специальной военной операции.
- В книге можно проследить историю, с того момента, когда президент России Владимир Путин сделал Дальний Восток территорией больших достижений и вдохновляющих проектов, и как это решение отразилось на социально-экономическом развитии Бурятии. Отметим, сегодня Дальний Восток обладает важнейшим логистическим, экономическим и промышленным потенциалом. Это ворота России в Восточную Азию, которая за последние десятилетия стала самым перспективным регионом в мире. В современных геополитических условиях торговля с Азией становится приоритетным направлением для развития страны, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Также в правительстве республике отметили, что за прошедшие годы регионы ДФО значительно преобразились.
- Из периферийных территорий эти субъекты превратились в важнейшие экономические и культурные центры. Планы и утверждённые президентом программы развития Дальнего Востока воодушевляют: регионы ДФО получили исторический шанс не только кардинально повысить качество жизни своих жителей, но и стать центром притяжения специалистов со всей России, - заявили в пресс-службе правительства.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия представила Книгу достижений республики
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 23.11.2023
Она демонстрируется на международной выставке-форуме «Россия»
Власть, 23.11.2023
Как и страна в целом
Делегация Бурятии работала на семинаре в Москве
Она устроила на работу внука-студента и врала, что он работает
Встреча прошла в Бурятии
«У нас такая дальневосточная традиция»
Главным архитектором края стала Виктория Якимова
Правительство утвердило перечень территорий северного завоза для их обеспечения жизненно важными товарами
Должность занял спасатель
Он отправится в колонию строгого режима
Владимир Цырендашиев возглавил поселение Хошун-Узурское
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Демография»
Вице-премьер побывает в Чите и Забайкальске
Власть, 20.11.2023
Решение оставил без изменения областной суд
Власть, 20.11.2023
Все обследованные деревья оказались непригодными для строительства дома