С 2017 года в Бурятии построена 31 школа и ликвидирована третья смена

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике продолжается строительство ещё 9 школ



В Бурятии в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России, Владимира Путина, и по иным программам за последние семь лет построена 31 школа на 11 305 мест. Третья смена ликвидирована, при этом строительство ещё 9 школ продолжается.



В 2023 году уже открыты две новые школы: в селе Поселье Иволгинского района и в посёлке Забайкальский. Введены в эксплуатацию и проходят процедуру лицензирования школы в Нижней Иволге и Сотниково.



Вторая школа в Сотниково уже названа в честь основоположника дошкольной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского.



- Этот год объявлен годом педагога и наставника. Ещё круглая дата - 200 лет со дня рождения нашего русского педагога, основоположника научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Учителями было принято решение, что школу, которая строится в рамках нацпроекта именно в этот год, было бы уместно сделать именной, - рассказал директор Сотниковской школы №2 им. К.Д. Ушинского Доржи Очиров.



Он отметил, что в настоящее время идёт работа с документами, получение лицензии, набор учеников. Запустить новую школу планируют в ближайшее время.



- Сейчас большая загруженность: в классах детей по 30 с лишним бывает и параллелей много. Учителям очень сложно столько классов вести. Когда появится новая школа, это будет географически хорошо, потому что село огромное. И дети за несколько километров вынуждены приходить. Порой бывает, что и на школьный автобус опаздывают. А там – огромный микрорайон. Дети смогут спокойно ходить пешком, - отозвалась о появлении новой школы мама учеников первой Сотниковской школы Татьяна Токтохоева.



За предыдущие шесть лет в республике появилось 27 новых школ. В 2017 году: в селе Енгорбой, школы №2 и №63 в Улан-Удэ. В 2018 году – в Северобайкальске, в Гурульбе и школа №63 Улан-Удэ. В 2019 году – в сёлах Хойтобэе и Нижний Саянтуй, пристрой гимназии №33. В 2020 году – в Нижних Тальцах и Поселье, пристрой школы №49 и корпус школы №25. В 2021 году – в Аршане, Новоселенгинске, школа №8, школа №40 и музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева. В 2022 год – в Клюевке, Курумкане, Орлике, Иволгинске, Нижнем Саянтуе, корпус в Сотниково и школы №32, №108, №19 в столице Бурятии.



Сегодня уже строятся и начнут возводиться в следующем году в общем ещё 9 школ: в сёлах Баянгол, Кижинга, Хоринск, Сосново-Озёрское, Дутулур, Мухоршибирь, Нур-Селение, в центре Улан-Удэ и 103 микрорайоне.

