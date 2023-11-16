В Бурятии переназначили замглавы Счётной палаты





Спикер Хурала Владимир Павлов поздравил Михаила Егорова и пожелал ему эффективной и плодотворной работы «на благо Бурятии и Российской Федерации». А тот в ответном слове поблагодарил всех за оказанное доверие и обязался оправдать его.



Самого Пегасова



- Эта должность должна высоко оцениваться. Принимать решение нужно осознанно, – подчеркнул Цырен-Даши Доржиев. – Закон о Счётной палате Бурятии приняли в 1994 году. Статус аудиторов тогда был на уровне министров. Потом решили, что палата не должна зависеть ни от главы Бурятии, ни от Народного Хурала.



А ещё он посоветовал руководству СП заняться обучением сотрудников.



- Сделать так, чтобы республиканские деньги контролировали органы местного самоуправления, потому что там бардак. И насчёт кадров – кадры просто так не рождаются. Их нужно воспитывать и подбирать. Будущему руководству надо не стесняться и заняться обучением кадров, отправлять аудиторов и специалистов на переподготовку, – добавил Доржиев.



«За» Пегасова в итоге выступили 47 из 49 парламентариев, присутствовавших на сессии, ещё двое высказались против. Тот, в свою очередь, пообещал оправдать высокое доверие. Кстати, он руководит этим органом уже 12 лет, с осени 2010-го

Самого Пегасова переназначили председателем Счётной палаты год назад, в ноябре 2022-го . На рассмотрение Хурала предыдущего созыва тогда внесли единственную кандидатуру. Бывший вице-спикер Цырен-Даши Доржиев, выступая в качестве докладчика, призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать претендента, назвав его «достойнейшим человеком», который «прошёл все этапы жизни».- Эта должность должна высоко оцениваться. Принимать решение нужно осознанно, – подчеркнул Цырен-Даши Доржиев. – Закон о Счётной палате Бурятии приняли в 1994 году. Статус аудиторов тогда был на уровне министров. Потом решили, что палата не должна зависеть ни от главы Бурятии, ни от Народного Хурала.А ещё он посоветовал руководству СП заняться обучением сотрудников.- Сделать так, чтобы республиканские деньги контролировали органы местного самоуправления, потому что там бардак. И насчёт кадров – кадры просто так не рождаются. Их нужно воспитывать и подбирать. Будущему руководству надо не стесняться и заняться обучением кадров, отправлять аудиторов и специалистов на переподготовку, – добавил Доржиев.«За» Пегасова в итоге выступили 47 из 49 парламентариев, присутствовавших на сессии, ещё двое высказались против. Тот, в свою очередь, пообещал оправдать высокое доверие. Кстати, он руководит этим органом уже 12 лет, с осени 2010-го

На второй сессии Народного Хурала нового созыва, которая проходит 16 ноября, депутаты переназначили Михаила Егорова заместителем председателя Счётной палаты Бурятии. Он занимает эту должность шесть лет – с октября 2017-го.Кандидатуру Егорова предложил глава палаты Евгений Пегасов. Зампредседателя СП утвердили в ходе тайного голосования. «За» оказалось 53 из 55 депутатов, присутствовавших на тот момент на пленарном заседании, а против выступили двое.