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В Бурятии переназначили замглавы Счётной палаты

В Бурятии переназначили замглавы Счётной палаты
Власть,  Фото:hural-buryatia.ru
Его утвердили тайным голосованием

На второй сессии Народного Хурала нового созыва, которая проходит 16 ноября, депутаты переназначили Михаила Егорова заместителем председателя Счётной палаты Бурятии. Он занимает эту должность шесть лет – с октября 2017-го.

Кандидатуру Егорова предложил глава палаты Евгений Пегасов.  Зампредседателя СП утвердили в ходе тайного голосования. «За» оказалось 53 из 55 депутатов, присутствовавших на тот момент на пленарном заседании, а против выступили двое.

Спикер Хурала Владимир Павлов поздравил Михаила Егорова и пожелал ему эффективной и плодотворной работы «на благо Бурятии и Российской Федерации». А тот в ответном слове поблагодарил всех за оказанное доверие и обязался оправдать его.

Самого Пегасова переназначили председателем Счётной палаты год назад, в ноябре 2022-го. На рассмотрение Хурала предыдущего созыва тогда внесли единственную кандидатуру. Бывший вице-спикер Цырен-Даши Доржиев, выступая в качестве докладчика, призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать претендента, назвав его «достойнейшим человеком», который «прошёл все этапы жизни».

- Эта должность должна высоко оцениваться. Принимать решение нужно осознанно, – подчеркнул Цырен-Даши Доржиев. – Закон о Счётной палате Бурятии приняли в 1994 году. Статус аудиторов тогда был на уровне министров. Потом решили, что палата не должна зависеть ни от главы Бурятии, ни от Народного Хурала.

А ещё он посоветовал руководству СП заняться обучением сотрудников.

- Сделать так, чтобы республиканские деньги контролировали органы местного самоуправления, потому что там бардак. И насчёт кадров – кадры просто так не рождаются. Их нужно воспитывать и подбирать. Будущему руководству надо не стесняться и заняться обучением кадров, отправлять аудиторов и специалистов на переподготовку, – добавил Доржиев.

«За» Пегасова в итоге выступили 47 из 49 парламентариев, присутствовавших на сессии, ещё двое высказались против. Тот, в свою очередь, пообещал оправдать высокое доверие. Кстати, он руководит этим органом уже 12 лет, с осени 2010-го
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