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В Бурятии переназначили «достойнейшего» главу Счётной палаты

В Бурятии переназначили «достойнейшего» главу Счётной палаты
Власть,  Фото:сайт Счётной палаты Бурятии
Его утвердили тайным голосованием

В Бурятии проходит 26-ая сессия Народного Хурала. В повестке очередного пленарного заседания – 32 вопроса. Депутаты приступили к ним после традиционного «часа заявлений». Первые пять были кадровыми. Так, парламентарии приняли решение о досрочном прекращении полномочий коммуниста Екатерины Цыреновой, недавно ушедшей из жизни.

Кроме того, переназначили главу Счётной палаты (СП). На рассмотрение внесли единственную кандидатуру – Евгения Пегасова, который руководит этим органом уже 12 лет, с осени 2010 года. Докладчиком по вопросу выступила зампредседателя республиканского парламента Татьяна Мантатова. После самого Пегасова слово взял второй вице-спикер Цырен-Даши Доржиев.

Доржиев призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать Евгения Пегасова, назвав его «достойнейшим человеком», который «прошёл все этапы жизни».

- Эта должность должна высоко оцениваться. Принимать решение нужно осознанно, – подчеркнул Цырен-Даши Доржиев. – Закон о Счётной палате Бурятии приняли в 1994 году. Статус аудиторов тогда был на уровне министров. Потом решили, что палата не должна зависеть ни от главы Бурятии, ни от Народного Хурала.

А ещё он посоветовал руководству Счётной палаты заняться обучением сотрудников.

- Сделать так, чтобы республиканские деньги контролировали органы местного самоуправления, потому что там бардак. И насчёт кадров – кадры просто так не рождаются. Их нужно воспитывать и подбирать. Будущему руководству надо не стесняться и заняться обучением кадров, отправлять аудиторов и специалистов на переподготовку, – добавил Доржиев.

Кандидатуру Пегасова утверждали тайным голосованием. «За» выступили 47 из 49 парламентариев, присутствующих на сессии, ещё двое высказались против.

- Спасибо, я постараюсь оправдать высокое доверие, – отметил переизбранный председатель палаты.

Кроме того, на сессии утвердили двух мировых судей и аудитора СП – эту должность заняла Лариса Раднаева. Её поддержали 39 человек, семь выступили против. Ayдитop, кaк и председатель СП, назначается на шесть лет.

Справка:

Евгений Пегасов в 1997 году окончил Восточно-Сибирский технологический университет по специальности «Информационные системы в экономике». Также в 2013 году окончил Российскую Академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

Основные этапы трудовой деятельности:

- заместитель главы администрации по экономике Кабанского района;
- заместитель министра экономики Бурятии - председатель комитета по управлению доходами;
- руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Бурятии.
- председатель Счётной палаты Бурятии с ноября 2010 года.

Является заместителем председателя информационно-аналитической комиссии совета контрольно-счётных органов Российской Федерации при Счётной палате РФ. В 2019 году был избран заместителем председателя отделения совета контрольно-счётных органов Российской Федерации при Счетной палате РФ в Дальневосточном федеральном округе.


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