В Бурятии переназначили «достойнейшего» главу Счётной палаты

Его утвердили тайным голосованием
В Бурятии проходит 26-ая сессия Народного Хурала. В повестке очередного пленарного заседания – 32 вопроса. Депутаты приступили к ним после традиционного «часа заявлений». Первые пять были кадровыми. Так, парламентарии приняли решение о досрочном прекращении полномочий коммуниста Екатерины Цыреновой, недавно ушедшей из жизни.
Кроме того, переназначили главу Счётной палаты (СП). На рассмотрение внесли единственную кандидатуру – Евгения Пегасова, который руководит этим органом уже 12 лет, с осени 2010 года. Докладчиком по вопросу выступила зампредседателя республиканского парламента Татьяна Мантатова. После самого Пегасова слово взял второй вице-спикер Цырен-Даши Доржиев.
Доржиев призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать Евгения Пегасова, назвав его «достойнейшим человеком», который «прошёл все этапы жизни».
- Эта должность должна высоко оцениваться. Принимать решение нужно осознанно, – подчеркнул Цырен-Даши Доржиев. – Закон о Счётной палате Бурятии приняли в 1994 году. Статус аудиторов тогда был на уровне министров. Потом решили, что палата не должна зависеть ни от главы Бурятии, ни от Народного Хурала.
А ещё он посоветовал руководству Счётной палаты заняться обучением сотрудников.
- Сделать так, чтобы республиканские деньги контролировали органы местного самоуправления, потому что там бардак. И насчёт кадров – кадры просто так не рождаются. Их нужно воспитывать и подбирать. Будущему руководству надо не стесняться и заняться обучением кадров, отправлять аудиторов и специалистов на переподготовку, – добавил Доржиев.
Кандидатуру Пегасова утверждали тайным голосованием. «За» выступили 47 из 49 парламентариев, присутствующих на сессии, ещё двое высказались против.
- Спасибо, я постараюсь оправдать высокое доверие, – отметил переизбранный председатель палаты.
Кроме того, на сессии утвердили двух мировых судей и аудитора СП – эту должность заняла Лариса Раднаева. Её поддержали 39 человек, семь выступили против. Ayдитop, кaк и председатель СП, назначается на шесть лет.
Справка:
Евгений Пегасов в 1997 году окончил Восточно-Сибирский технологический университет по специальности «Информационные системы в экономике». Также в 2013 году окончил Российскую Академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».
Основные этапы трудовой деятельности:
- заместитель главы администрации по экономике Кабанского района;
- заместитель министра экономики Бурятии - председатель комитета по управлению доходами;
- руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Бурятии.
- председатель Счётной палаты Бурятии с ноября 2010 года.
Является заместителем председателя информационно-аналитической комиссии совета контрольно-счётных органов Российской Федерации при Счётной палате РФ. В 2019 году был избран заместителем председателя отделения совета контрольно-счётных органов Российской Федерации при Счетной палате РФ в Дальневосточном федеральном округе.
В Бурятии переназначили «достойнейшего» главу Счётной палаты
Власть, Фото:
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