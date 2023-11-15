В Кремле состоялся концерт в честь 370-летия присоединения Забайкалья

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Поздравить с памятной датой пришёл глава Бурятии



Забайкальские творческие коллективы выступили на главной сцене страны – в большом зале государственного Кремлёвского дворца 13 ноября. Концерт «Даурия – колыбель цивилизаций» (6+) собрал 6 тысяч зрителей.



Первым на сцену с поздравлениями вышел глава Бурятии Алексей Цыденов, уроженец Забайкальского края.

- Мы с вами являемся одной из опор нашего великого государства. Хочу пожелать краю: «Пусть Забайкалье развивается», - обратился он к собравшимся.



Затем на сцену вышел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он назвал Забайкалье землёй людей большой воли и любви. Творческая часть концерта началась с истории и динозавров, а затем вышли артисты государственного национального театра песни и танца «Амар Сайн» с танцем «Наездники». Они же вместе с учениками образцового ансамбля танца «Росинки Забайкалья» рассказали легенду о рождении в чуме мальчика Алуная и ставшей после этого алой от цветов багульника земли рассказали в танце «Шаманы». А вот сводный хор «Наследие» забайкальского краевого училища культуры и Государственный русский инструментальный ансамбль имени Николая Будашкина исполнили композицию «Лето – мята».



Следующий блок концерта – декабристы. Ведущие Вячеслав Манучаров и Анастасия Макеева прочитали царский указ о том, чтобы отправить в даурские земли мятежников, закованных в кандалы, а после них на сцену вышел победитель телевизионного проекта «Народный артист» Алексей Гоман. Трепетную песню «11 женщин» о жёнах декабристов исполнила Маргарита Колотилина. От эпохи декабристов Забайкалье шагнуло к горному делу и горному образованию, что положило начало индустриализации края. Ученики ансамбля танца «Росинки Забайкалья» рассказали об этом танцем «Индустриализация».



После этого на сцену вышел ещё один гость вечера – Дмитрий Ревякин. Он и студия танца «Custom» исполнили песню. Театр «Забайкальские узоры», «Забайкальские казаки», сводный хор «Наследие» и фольклорный ансамбль «Читинская Слобода» исполнили песню «Завтра праздничек воскресенье».



Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Александр Авдеев, артисты государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» и артисты театра песни и танца «Забайкалье» вышли на сцену Кремлёвского дворца с песней «Не для меня» - про казацкую судьбу.



Артисты государственного музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» и заслуженный деятель искусств Забайкальского края Роман Лопатин, а также Кирилл Жариков рассказали стихотворение «Волноваха». Затем к залу вышел артист Андрей Соколов, не раз бывавший в Забайкальском крае.



Николай Рябуха и артисты музыкального театра «Забайкальские узоры» выступили вместе в композиции «БАМ». Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» продолжил тему БАМа песней «Багульник».



Народный артист России Дмитрий Харатьян совсем недавно, в начале ноября приезжал в Забайкалье на гастроли. Теперь на концерте, вместе со своими воспитанниками, учениками центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа гардемаринов», он спел песню «Родина в моём сердце». Ещё одним звёздным гостем концерта стала Ольга Кормухина с песней «Родина».



- А закончился концерт выходом всех его участников с песней «Багуловая Чита», завершающей концерт в честь 370-летия российского Забайкалья в государственном Кремлёвском дворце, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

