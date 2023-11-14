Иркутская область перейдёт на новую систему управления госпрограммами

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Переход на новый формат состоится с 1 января 2024 года



В Иркутской области утверждены 25 государственных программ, которые лягут в основу закона об областном бюджете на 2024-2026 годы. Голосование за каждый документ состоялось на заседании правительства региона.



– С 1 января 2024 года Иркутская область переходит на новую систему управления государственными программами. Прежде чем перейти на новый формат, Правительством Иркутской области была проделана масштабная работа по инвентаризации всех расходов, госпрограммы были разделены на проектную и процессную части. Это потребовало больших усилий, и именно это позволит эффективнее управлять госпрограммами и развивать их, – пояснил председателя правительства региона Константин Зайцев.



Как пояснили в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, проектная часть направлена на получение конкретного, измеримого результата в определенный срок, в неё вошли такие мероприятия, как строительство школ, детских садов, больниц – когда есть возможность определить точные сроки завершения работ и необходимый объём ресурсов. Процессная часть – это реализуемые на постоянной основе мероприятия, например, обеспечение реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов государственной власти, меры социальной поддержки. Таким образом госпрограммы станут компактными, хорошо структурированными, доступными и понятными для всех.



– Теперь госпрограмма не просто документ, а система документов. Это упростит процедуру их актуализации. Все изменения нужны для того, чтобы сделать систему более гибкой, простой и избежать бюрократизации в работе госпрограмм. Например, пересмотрели показатели – с тысячи их снизили до 599. Этих данных достаточно, чтобы провести анализ эффективности той или иной госпрограммы. Кроме этого, постепенно работа с госпрограммами будет цифровизироваться – в будущем их планируют вести в специальной информационной системе. Это позволит обеспечить однократность ввода данных, ускорить процесс согласования изменений, мониторинг их реализации, а также установить возможность интеграции с федеральными системами, – пояснила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.



В числе 25 государственных программ появились три новые. Это госпрограмма в сфере пространственного и территориального развития региона, ответственность за её реализацию возьмёт на себя служба архитектуры Иркутской области. Госпрограмму в сфере туризма будет курировать министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, новую программу в сфере цифрового развития, связи и телекоммуникации реализует министерство цифрового развития и связи Иркутской области. Также пересмотрели и обновили 22 действующие программы, сообщает пресс-служба правительства региона.

