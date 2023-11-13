Им стал уроженец Ленинградской области
Руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Вадим Решетник. Он приступает к обязанностям сегодня, 13 ноября.
Вадим Алексеевич Решетник родился 26 января 1981 года в Ленинградской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
- Трудовой путь начал в 2001 году. Последние три года возглавлял министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье назначили министра строительства края
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