В Забайкалье назначили министра строительства края

Власть, Фото: официальный сайт Забайкалья

Им стал уроженец Ленинградской области



Руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Вадим Решетник. Он приступает к обязанностям сегодня, 13 ноября.



Вадим Алексеевич Решетник родился 26 января 1981 года в Ленинградской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



- Трудовой путь начал в 2001 году. Последние три года возглавлял министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

