Министерству экономики Бурятии исполнилось 100 лет

100 лет назад было создано ведомство, считающееся историческим предшественником министерства экономики – государственная плановая комиссия Бурят-Монгольской АССР
10 ноября министерство экономики Бурятии отметило 100-летний юбилей
В честь этого события ветеранам отрасли вручили медали «100 лет Республики Бурятия», передовикам – ведомственные награды, а муниципальным образованиям – денежные сертификаты за достижение наилучших значений показателей деятельности, сообщили в пресс-службе правительства.
100 лет назад было создано ведомство, считающееся историческим предшественником министерства экономики – государственная плановая комиссия Бурят-Монгольской АССР. В первый состав Госплана входили пять человек. Первым председателем (1923-1924) плановой комиссии был Василий Думкин, первым министром уже нового ведомства, министерства экономики был Анатолий Жильцов.
Работа министерства экономики – неотъемлемая часть развития республики: это стратегия развития, налоговая политика, меры поддержки бизнеса, концессионные проекты и оценка экономических последствий, подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов:
– Наши собственные доходы влияют на все наши возможности. Мы строим социальные объекты: школы, детские сады, объекты культуры, здравоохранения – там везде наше софинансирование. Если у нас не будет собственных денег, то мы не сможем и федеральные деньги привлечь. И здесь наша грамотная экономическая политика как раз направлена на результат, на возможность развиваться. Мы сегодня можем включаться в такие проекты.
Экс-министр экономики республики Николай Атанов предложил активнее использовать научный экономический потенциал, имеющийся в республике.
– У нас 29 докторов экономических наук, из которых 23 заняты в научных и научно-образовательных учреждениях. И если мы посчитаем на численность населения, то на 30 тысяч наших граждан имеется один доктор экономических наук – это хороший показатель. Учёные могли бы оказать реальную помощь в отделении российского вольного экономического общества, который я считаю, необходимо возродить, - подчеркнул он.
Юбилейными медалями «100 лет Республики Бурятия» награждены ветераны экономической службы республики: Николай Атанов, Татьяна Думнова, Владимир Алферов, Елена Тыжинова, Георгий Ким, Галина Большакова, Клавдия Бортожинова, Галина Ванданова, Татьяна Стаценко.
Министру экономики Екатерине Кочетовой вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия», а также кубок победителя в номинации «Лучший павильон» выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках VIII Восточного экономического форума. Второй год подряд павильон Бурятии признан лучшим на выставке форума.
Почётного звания «Заслуженный экономист Бурятии» удостоена Мэдэгма Цырендоржиева, председатель комитета финансово-правового обеспечения и организационной работы министерства экономики. Почётной грамотой правительства Бурятии награждена Татьяна Оскорбина, экономист-бухгалтер индивидуального предпринимателя Ильина Кабанского района.
Сертификаты за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года вручены:
– Баунтовскому эвенкийскому, Тункинскому, Иволгинскому районам на сумму 5 599 449 рублей (I место);
– Курумканскому району, городам Северобайкальск и Улан-Удэ на сумму 3 359 670 рублей (II место);
– Хоринскому, Тарбагатайскому и Кяхтинскому районам на сумму 2 239 780 рублей (III место).
Министерству экономики Бурятии исполнилось 100 лет
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