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Общественность Бурятии одобрила новый закон об обращении с бродячими собаками

Общественность Бурятии одобрила новый закон об обращении с бродячими собаками
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

Агрессивных будут усыплять

В Улан-Удэ 9 ноября прошли общественные слушания. Большинство участников обсуждения по проекту закона об установлении в Бурятии порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев поддержали законодательную инициативу. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Организаторы заверили, что внесённые предложения всех участников будут рассмотрены и послужат основой для дальнейшего совершенствования республиканской нормативно-правовой базы, направленной на формирование института ответственного обращения с животными. 

- Этот проект закона направлен и на защиту граждан, и на повышение ответственности граждан, на изменение сознания владельцев собак, - отметил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин. - Он поможет решить проблемы с безнадзорными животными и с безответственными владельцами, собаки которых находятся на самовыгуле. Многие предложения зоозащитников интересны. Я думаю, эти темы мы будем развивать, обсуждать и, придя к консенсусу, сможем создать законопроект, документ, который поможет искоренить причину этого явления - безнадзорности собак.

Хочешь - содержи

Основное изменение, которое предлагает законопроект - предоставление приютам права оставлять животных и содержать без ограничений по времени за счет внебюджетного финансирования. Законопроектом вводятся и уточняются понятия, которые не предусмотрены федеральным законом №498 об ответственном обращении с животными. Такие как социально опасное, невостребованное и зарегистрированное животное, а также определение термина «пункт временного содержания».

Устанавливаются и категории животных, не подлежащих возврату на прежние места обитания. Прежде всего, это помеси бойцовских и других пород, вошедшие в перечень потенциально опасных собак, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 974. А также социально опасные, невостребованные и те, у кого обнаружены опасные для человека либо неизлечимые болезни. 

Будут усыплять

Невостребованные животные, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, будут подвергаться процедуре безболезненной эвтаназии. 

-   Выпуск на волю животных не приводит к уменьшению их численности, - сказал заместитель мэра Улан-Удэ и председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. - Содержание их в приютах до наступления естественной смерти также приносит им страдания. Нормативно-правовой акт, который позволит свести риски причинения вреда жителям, необходим

При этом отловленные зарегистрированные животные, которые имеют чип или бирку, будут проводить в пункте временного содержания три дня, потом - 60 дней в приюте для поиска прежних владельцев. Если владелец отказался или не захотел забирать – закон устанавливает возможность подыскать другого владельца. Федеральным законом по обращению с животными не установлена такая норма - поиска новых хозяев для зарегистрированных животных, которые имели владельца.  
 
Правительство Бурятии вынесет законопроект на очередную сессию Народного Хурала. Она состоится 16 ноября.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре пятый апелляционный суд в Новосибирске удовлетворил кассационную жалобу зоозащитников из Бурятии, признав недействующим указ главы республики o пoжизнeннoм coдepжaнии кpyпныx и oпacныx coбaк. Это грозило выпуском на улицы порядка четырёх тысяч собак.

В свою очередь, в правительстве Бурятии заверили, что порядок содержания крупных и потенциально опасных собак в приютах продолжит действовать. Там пояснили, что «безопасность жителей обеспечивает постановление правительства Бурятии №71 об организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них».

«Байкал-Daily» подробно рассказывал о других положениях законопроекта.
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