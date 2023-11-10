Общественность Бурятии одобрила новый закон об обращении с бродячими собаками

Агрессивных будут усыплять

В Улан-Удэ 9 ноября прошли общественные слушания. Большинство участников обсуждения по проекту закона об установлении в Бурятии порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев поддержали законодательную инициативу. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Организаторы заверили, что внесённые предложения всех участников будут рассмотрены и послужат основой для дальнейшего совершенствования республиканской нормативно-правовой базы, направленной на формирование института ответственного обращения с животными.



- Этот проект закона направлен и на защиту граждан, и на повышение ответственности граждан, на изменение сознания владельцев собак, - отметил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин. - Он поможет решить проблемы с безнадзорными животными и с безответственными владельцами, собаки которых находятся на самовыгуле. Многие предложения зоозащитников интересны. Я думаю, эти темы мы будем развивать, обсуждать и, придя к консенсусу, сможем создать законопроект, документ, который поможет искоренить причину этого явления - безнадзорности собак.

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Основное изменение, которое предлагает законопроект - предоставление приютам права оставлять животных и содержать без ограничений по времени за счет внебюджетного финансирования. Законопроектом вводятся и уточняются понятия, которые не предусмотрены федеральным законом №498 об ответственном обращении с животными. Такие как социально опасное, невостребованное и зарегистрированное животное, а также определение термина «пункт временного содержания».



Устанавливаются и категории животных, не подлежащих возврату на прежние места обитания. Прежде всего, это помеси бойцовских и других пород, вошедшие в перечень потенциально опасных собак, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 974. А также социально опасные, невостребованные и те, у кого обнаружены опасные для человека либо неизлечимые болезни.

Будут усыплять



Невостребованные животные, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, будут подвергаться процедуре безболезненной эвтаназии.



- Выпуск на волю животных не приводит к уменьшению их численности, - сказал заместитель мэра Улан-Удэ и председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. - Содержание их в приютах до наступления естественной смерти также приносит им страдания. Нормативно-правовой акт, который позволит свести риски причинения вреда жителям, необходим

При этом отловленные зарегистрированные животные, которые имеют чип или бирку, будут проводить в пункте временного содержания три дня, потом - 60 дней в приюте для поиска прежних владельцев. Если владелец отказался или не захотел забирать – закон устанавливает возможность подыскать другого владельца. Федеральным законом по обращению с животными не установлена такая норма - поиска новых хозяев для зарегистрированных животных, которые имели владельца.



Правительство Бурятии вынесет законопроект на очередную сессию Народного Хурала. Она состоится 16 ноября.