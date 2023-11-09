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В горсовете Улан-Удэ рассматривают проект бюджета на «социалку»

В горсовете Улан-Удэ рассматривают проект бюджета на «социалку»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Расходы сформированы на основе 4 муниципальных программ

Бюджетные ассигнования социальной отрасли обсудили на заседании комитета по социальной политике городского совета Улан-Удэ. Депутаты рассмотрели основные параметры расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Как и прежде, по предварительным подсчётам, на образование, социальную сферу, культуру и спорт в следующем году уйдёт около 50% от общих расходов бюджета. Это чуть выше 10 млрд рублей от прогнозируемых показателей. Расходы сформированы на основе четырёх муниципальных программ: «Реализация социальной и молодёжной политики», «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта».

- Социальную сферу нужно не только поддерживать, необходимо ещё помогать развивать инфраструктуру, - отметил председатель профильного комитета Денис Егоров.
Улан-Удэ Горсовет Улан-Удэ

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