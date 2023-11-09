В горсовете Улан-Удэ рассматривают проект бюджета на «социалку»

Расходы сформированы на основе 4 муниципальных программ



Бюджетные ассигнования социальной отрасли обсудили на заседании комитета по социальной политике городского совета Улан-Удэ. Депутаты рассмотрели основные параметры расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



Как и прежде, по предварительным подсчётам, на образование, социальную сферу, культуру и спорт в следующем году уйдёт около 50% от общих расходов бюджета. Это чуть выше 10 млрд рублей от прогнозируемых показателей. Расходы сформированы на основе четырёх муниципальных программ: «Реализация социальной и молодёжной политики», «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта».



- Социальную сферу нужно не только поддерживать, необходимо ещё помогать развивать инфраструктуру, - отметил председатель профильного комитета Денис Егоров.

