Глава Бурятии принимает участие в Совете при полпреде президента в ДФО

Заседание проходит в Хабаровске

В Совет при полпреде Юрии Трутневе входят все руководители дальневосточных регионов страны. Его заседание началось утром по местному времени в Хабаровске.

«Сегодня проходит Совет глав Дальнего Востока под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева, - сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в соцсетях. - Обсудим ряд важных вопросов, в том числе подготовку к отопительному сезону, восстановление объектов в подшефных территориях».

И опубликовал несколько фотографий.

Судя по повестке, главы регионов действительно ДФО обсуждают подготовку населённых пунктов к прохождению осенне-зимнего периода и начало отопительного сезона.

Речь также идёт и о восстановлении подшефных территорий в Донецкой Народной республике. У Бурятии и Забайкальского края это Старобешевский район ДНР.

Названы конкретные цифры

Регионы Дальнего Востока, которые помогают в восстановлении инфраструктуры новых субъектов Российской Федерации, в текущем году отремонтировали 70 социальных объектов и 490 тыс. кв. м автомобильных дорог в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в ходе совета Дальневосточного федерального округа заявил вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«В этом году к работе присоединились Забайкальский край, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. <…> Две недели назад на освобожденных территориях удалось побывать. Проверили ход работ. В целом сделано уже немало. Восстановлено 45 школ, 20 детских садов, 5 больниц, 25 детских и спортивных площадок, 33,45 км водоводов, 490,4 тыс. кв. м дорог», - цитирует Трутнева ТАСС.

Также, по его словам, было закуплено и передано местным властям 98 единиц автомобильной и специальной техники, 250 тонн гуманитарной помощи, более 5,8 тыс. детей были отправлены на летний оздоровительный отдых. Всего за субъектами Дальнего Востока закреплены девять населенных пунктов и два района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тыс. человек.

«Байкал-Daily» сообщал, что Республика Бурятия полностью выполнила план 2023 года по работам в Старобешевском районе ДНР. На 2024 год запланирован ремонт десятков объектов.