Бурятия завершила восстановительные работы в ДНР

Общество, Фото: УКС РБ

Намеченные на этот год ремонтные работы выполнены



Накануне, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил Старобешевский район ДНР. Он ещё раз осмотрел всю инфраструктуру, восстановленную в этом году. Так, Бурятии необходимо было отремонтировать 16 объектов на сумму более 250 млн рублей, из них 6 дорожных объектов и 10 социальных. На сегодняшний день все работы выполнены и уже намечены планы на следующий год.



В первую очередь Евгений Луковников посетил Старобешевскую школу №1. Восстановление образовательного учреждения началось ещё в прошлом году. Тогда подрядная организация выполнила кровельные работы и заменила окна в основном корпусе здания. За этот год строители отремонтировали корпус начальных классов. На объекте полностью заменили полы, окна, двери, отремонтировали стены, потолки и фасад.



- В корпусе для начальных классов полностью заменили электрику и систему отопления, тем самым приведя здание в нормативное состояние. Сейчас на объекте все готово. Ремонт постарались выполнить оперативно, чтобы с 1 сентября дети смогли учиться в новых, комфортных кабинетах, - отметил Евгений Луковников.



Обновлённое здание корпуса для начальных классов уже успели оценить дети и учителя.

- Нам очень комфортно, мы так давно ждали этого обновления. Настолько здесь теперь красиво, удобно. Раньше у нас был старый корпус, ещё 1937 года постройки, поэтому отремонтированное здание нам кажется необычным. Но, такое событие – большая радость для детей и для родителей, - рассказала учитель начальных классов Старобешевской школы №1 Сазонова Татьяна.



Завершилось и восстановление водовода «Кипучая Криница» в Старобешевском районе. Строительство шло в два этапа.

- В этом году рабочие проложили и спаяли почти 10 километров новых труб. Обновлённая инфраструктура снабжает весь посёлок водой. Отмечу, что кроме жилых домов, водовод «Кипучая Криница» также обеспечит водой такой важный объект, как строящийся завод по розливу питьевой воды, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.





