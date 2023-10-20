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Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов

Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов
Общество,  Фото:t.me/lukovnikovE

Планами поделился зампред правительства Луковников

Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал о запланированных работах в Старобешевском районе Донецкой народной республики на 2024 год.

«Мы делаем акцент на капитальном ремонте инженерных сетей! – написал он в своём телеграм-канале. - Система канализации, водоснабжения - всё это жизненно важные вопросы, которые необходимо решить как можно быстрее. С вводом водовода «Кипучая крыльница» мы смогли обеспечить жителей бесперебойной подачей чистой питьевой воды. Однако работы в этой части продолжаются».

Луковников сообщил, что в 2024 году под патронатом Бурятия:

- частично заменят старые магистральные сети водоснабжения на новые в посёлке Старобешево;

- отремонтируют насосную станцию в Старобешево. Поменяют оборудование, капитально отремонтируют резервуары, заменят перекрытия.

- капитально отремонтируют скважину с установкой насосного оборудования в селе Новозарьевка для обеспечения водоснабжением объекта социально-культурного назначения;

- капитально отремонтируют водовод в городе Комсомольское, от насосной станции до ул. Набережная, с установкой запорных арматур и регуляторов давления;

- отремонтируют несколько участков дороги в Старобешево и г. Комсомольское;

- заменят кровлю, систему канализации и водоснабжения в Старобешевской школе;

- установят пять детских площадок во дворах;

- в трёх образовательных учреждениях подготовят помещения для установки оборудования для приготовления пищи;

- капитально отремонтируют часть линий уличного освещения в Старобешево и в г. Комсомольское;

- капитально отремонтируют два многоквартирных дома в Старобешево и в г. Комсомольское;

- приведут в нормативное состояние здание администрации Старобешевского района.

На 2023 год, как сообщал «Байкал-Daily», все работы, за которые отвечала Бурятия, уже завершены.

Старобешево ДНР помощь ЖКХ

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