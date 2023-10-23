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В Забайкалье назначили и.о. министра экономического развития

В Забайкалье назначили и.о. министра экономического развития
Власть,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Обязанности руководителя ведомства будет исполнять первый замминистра экономики

В Забайкальском крае первый заместитель министра экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова назначена исполняющей обязанности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение подписано 20 октября.

Согласно документу, Жаргалма Бадмажапова назначена и.о. министра с испытательным сроком 6 месяцев и до согласования её кандидатуры с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Жаргалма Бадмажапова родилась в 1986 году в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. Окончила Читинский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер. Также окончила аспирантуру ЗабГУ по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

С 2018 года работала в министерстве экономического развития Забайкальского края начальником отдела развития экономики муниципальных образований. В октябре 2021 года была назначена первым заместителем руководителя министерства, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Забайкальский край назначение

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