Территорию Иркутска-2 собираются развивать комплексно

Власть, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В районе решают вопросы с транспортной доступностью и строительством жилья



В рамках реализации инвестиционного проекта по серийному производству пассажирского самолёта МС-21 в столице Иркутской области обсудили комплексное развитие территории Иркутск-2. В совещании приняли участие представители правительства региона, администрации города, руководители профильных министерств, комитетов администрации, Иркутского авиационного завода.



Губернатор Игорь Кобзев отметил, что для решения вопроса он подписал соответствующее распоряжение. Уже создан межведомственный штаб, утверждена дорожная карта. В ближайшее время сформируют рабочие группы по каждому из актуальных направлений, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству жилья и социальных учреждений.



Ключевой темой совещания стало обеспечение транспортной доступности внутри района. По результатам анализа сложившейся ситуации сделан вывод, что одной из причин заторов является большое количество личного транспорта сотрудников авиазавода. Отмечается недостаточное количество парковочных мест. Наряду с этим в ближайшие годы на предприятии планируют увеличить количество работников.



Специалисты областного министерства транспорта и дорожного хозяйства подготовили предложения по улучшению ситуации. Этому могут способствовать пересмотр схемы движения общественного транспорта и принятие мер для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети в Иркутске-2

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Вице-мэр Иркутска Андрей Южаков подчеркнул, что вдоль улицы Новаторов вблизи завода есть возможность обустроить дополнительные парковки. Для этого рассмотрены пять площадок. Уже на следующий год планируют проектирование и создание двух территорий на 375 и 230 машиномест в границах улиц Волгоградской, Новаторов, Ленинградской и Мира, Новаторов, Волгоградской. На эти цели потребуется порядка 30 млн рублей.



Помимо этого, в рамках национального проекта выполнялся ремонт участков улиц Марии Ульяновой и Полярной, в ближайших планах – восстановление дорожного полотна на улицах Ленинградской, Курганской и Крымской.



Другим важным вопросом стало обсуждение перспективы строительства жилья на территории Иркутска-2. Из-за отсутствия свободных площадок мэрия предлагает рассмотреть механизм комплексного развития территории на трех земельных участках: на улице Почтамтской, в границах Шишкина и Макаренко, а также Жукова и Шпачека. Это позволит возвести современные жилые объекты площадью около 150 тыс. кв. м. При этом потребуется расселить чуть более 21 тыс. кв. м.



– В Иркутске с 2012 года действует механизм развития застроенных территорий. В рамках его реализации застройщики переселяют граждан из аварийного фонда за счёт собственных средств, а на освободившемся месте возводят новое жилье. Это позволяет не расходовать бюджетные средства на расселение. По сути, механизм комплексного развития территории – это то же самое, в том числе с более широкими возможностями по возведению необходимых объектов инфраструктуры. Сегодня важно чётко понимать потребность, чтобы спрогнозировать объёмы строительства и виды необходимых объектов, – прокомментировал Андрей Южаков.



На совещании также обсудили возведение социальных объектов и благоустройство территории микрорайона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.



