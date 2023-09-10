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Глава Бурятии с супругой проголосовали на выборах

Глава Бурятии с супругой проголосовали на выборах
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
После этого Алексей Цыденов обратился к избирателям

Утром 10 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в голосовании на выборах депутатов Народного Хурала. Алексей и Ирина Цыденовы свои голоса отдали на избирательном участке № 723 на Верхней Берёзовке.

После глава республики обратился к жителям:

- Мы свою жизнь выбираем сами. С кем идти, куда идти, как и чего достигать – тоже выбираем сами. Сегодня важный день, и я призываю всех жителей прийти и сделать выбор. Впереди пять лет – непростых, предстоит сложная работа. Мы же понимаем, в какой ситуации страна, ситуация непростая. От этого выбора – с кем и как пойдём – очень многое зависит. Уважаемые земляки, всех призываю прийти и проголосовать. Сделайте свой выбор!



Сегодня, в Единый день голосования, жители Бурятии выбирают новый созыв депутатов Народного Хурала. Как сообщил председатель Избиркома республики Александр Акчурин, в республике работают 810 постоянных избирательных участков и 22 временных. Общее количество избирателей – более 700 тысяч.

Около четырёх тысяч жителей труднодоступных отдалённых местностей проголосовали досрочно. На участках работают более четырёх с половиной тысяч наблюдателей.

- Выборы проходят без нарушений, будем дальше следить за развитием событий, - заявил Александр Акчурин.
выборы глава Бурятии Алексей Цыденов

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