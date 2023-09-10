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Стартовали выборы депутатов Народного Хурала Бурятии

Стартовали выборы депутатов Народного Хурала Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Избирательные участки открылись в 8:00

В Бурятии в 8 часов утра открылись избирательные участки. Всего открыто 810 пocтoянныx и 22 вpeмeнныx избиpaтeльныx yчacткa.

Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет. Отдать свой голос жители смогут до 8 часов вечера.

Хурал состоит из 66 депутатов: 33 будут избраны по одномандатным округам (один человек от округа) и 33 депутата – по партийным спискам. Всего на мандаты претендуют более 500 человек.

К слову, у 14 кандидатов - судимости (у нескольких уже сняты или погашены). Статьи самые разные: кража, побои, применение насилие в отношении представителя власти, повторная пьяная езда, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, уклонение от уплаты налогов и др.

По единому избирательному округу принимают участие пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду».

Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сельских поселениях.

В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выберут новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.

За ходом выборов будут следить 1600 общественных наблюдателя. Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке, он доступен для любого участника выборного процесса.
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