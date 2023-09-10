Избирательные участки открылись в 8:00
В Бурятии в 8 часов утра открылись избирательные участки. Всего открыто 810 пocтoянныx и 22 вpeмeнныx избиpaтeльныx yчacткa.
Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет. Отдать свой голос жители смогут до 8 часов вечера.
Хурал состоит из 66 депутатов: 33 будут избраны по одномандатным округам (один человек от округа) и 33 депутата – по партийным спискам. Всего на мандаты претендуют более 500 человек.
К слову, у 14 кандидатов - судимости (у нескольких уже сняты или погашены). Статьи самые разные: кража, побои, применение насилие в отношении представителя власти, повторная пьяная езда, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, уклонение от уплаты налогов и др.
По единому избирательному округу принимают участие пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду».
Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сельских поселениях.
В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выберут новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.
За ходом выборов будут следить 1600 общественных наблюдателя. Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке, он доступен для любого участника выборного процесса.
Стартовали выборы депутатов Народного Хурала Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 10.09.2023
В месте дислокации 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады прошёл митинг в честь Дня танкиста
Власть, 10.09.2023
Избирательные участки открылись в 8:00
Через несколько месяцев там проведут повторный конкурс по отбору кандидатов
Алексей Цыденов будет готовить авторское блюдо
Он получил представление прокуратуры
Её планируется создать в Иркутской области
В столице Бурятии возведут памятную стелу
Денис Быков посвятил более 15 лет надзорной деятельности
Он отправился в Новый Заган и Мухоршибирь
Одним из главных вопросов стали бесхозные электросети
Татьяна Цымпилова покинула пост по собственному желанию
Алексей Цыденов прокомментировал резонансную перестрелку на нефритовом прииске
Алексей Цыденов открыл дом культуры, пообщался с волонтёрами, помогающим участникам СВО, и осмотрел объекты инфраструктуры
Власть, 04.09.2023
Им стала мать Героя России