Стартовали выборы депутатов Народного Хурала Бурятии

Избирательные участки открылись в 8:00



В Бурятии в 8 часов утра открылись избирательные участки. Всего открыто 810 пocтoянныx и 22 вpeмeнныx избиpaтeльныx yчacткa.



Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет. Отдать свой голос жители смогут до 8 часов вечера.



Хурал состоит из 66 депутатов: 33 будут избраны по одномандатным округам (один человек от округа) и 33 депутата – по партийным спискам. Всего на мандаты претендуют более 500 человек.



К слову, у 14 кандидатов - судимости (у нескольких уже сняты или погашены). Статьи самые разные: кража, побои, применение насилие в отношении представителя власти, повторная пьяная езда, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, уклонение от уплаты налогов и др.



По единому избирательному округу принимают участие пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду».



Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сельских поселениях.



В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выберут новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.



За ходом выборов будут следить 1600 общественных наблюдателя. Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке, он доступен для любого участника выборного процесса.

