Глава Бурятии пообещал новую школу в Оймуре













31 августа в рамках рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил социальные учреждения района. В селе Оймур он осмотрел школу, а в Каменске – Дом детского творчества, сообщили в пресс-службе правительства республики.В Оймурской средней школе обучается порядка 200 учеников. Это дети из четырёх сёл: Дубинино, Инкино, Дулан и Оймур. На сегодняшний день здание школы находится в неудовлетворительном техническом состоянии.- Школа в плохом состоянии. Сейчас она ограниченно работоспособная. Надо решать вопрос о строительстве новой. Будем решать, двигать вопрос, чтобы попасть в какую-нибудь федеральную программу и построить новую школу, - заключил Алексей Цыденов после осмотра школы.В районной группе «Кабанск-инфо» сообщается, что здание было построено в 1967 году, а спустя десять лет возвели пристрой. Капитального ремонта в школе не было ни разу.Инженерное обследование здания провели ещё в 2019 году. Специалисты подтвердили недопустимое техническое состояние, продолжение обучения здесь опасно.По предварительным подсчётам, строительство новой школы обойдётся в 507 млн рублей. Планируется, что здание будет двухэтажным, состоящим из трёх блоков. Помимо самой школы, ожидается строительство стадиона и гаража для автобуса.Также Алексей Цыденов посетил Каменский дом детского творчества. Здесь действует 31 творческое объединение, в которых занимается почти 1000 детей.В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в 2020 году началась реализация программы «Видеостудия», приобретено необходимое оборудование. Всего освоено более 830 тысяч рублей. В 2022 году Дому творчества выделено более 7,1 млн рублей. На них приобрели станки винторезный, токарный, лазерный, автогородок, палатки, спальные мешки, костровое и навигационное оборудование, спутниковый телефон, швейные машинки и оверлок, материалы для рукоделия.