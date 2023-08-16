В Бурятию впервые прибыл посол Королевства Таиланд

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он отметил возможные сферы сотрудничества с Бурятией



Посол Королевства Таиланд господин Сасиват Вонгсинсават прибыл в Бурятию для участия в I Международном буддийском форуме (0+). 15 августа послу презентовали культурный, туристический и промышленный потенциал Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Делегацию приветствовал первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.



- Для нас очень важен ваш визит как знак дружеских отношений между Российской Федерацией и Королевством Тайланд. Мы планируем развивать с вами отношения по целому ряду направлений – это научно-технические и торгово-экономические отношения, гуманитарное сотрудничество и культурные связи. Жители России знают о Королевстве, многие из них бывали у вас, а те, кто не бывал, хотят посетить вашу страну. Очень важно, что ваш визит проходит в дни проведения I Международного буддийского форума, где мы обсудим буддизм, как религию, как философию, буддийскую культуру и, как все это влияет на отношения в обществе. Также очень значимо в рамках 125-летия установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Тайланд, что вы участвуете в открытии выставки «В стране изумрудного Будды» (0+), - отметил Мухин.



Господин Сасиват Вонгсинсават поблагодарил за радушный приём и отметил возможные сферы сотрудничества.



- Я первый посол Таиланда, который приехал в Бурятию, и мы находим много общего между республикой и Таиландом. Как буддизм развит в Бурятии и в Таиланде, также у нас и у вас развито гостеприимство. Я бы хотел использовать любые возможности для сотрудничества. На сегодня я вижу три основных потенциала. Первый из них - двухстороннее сотрудничество в туризме. Второй - мероприятия в культурной сфере, с учётом того, что 2024 год станет годом культурного обмена и туризма. Третий – бизнес-сфера, в частности в отрасли производства бумаги. На данный момент Таиланд закупает бумагу из очень далеких стран. Если цена, количество и качество будут соответствовать, то мы готовы к сотрудничеству. Благодаря эффективному взаимодействию, наши народы станут ближе друг к другу, - отметил господин Сасиват Вонгсинсават.



Также посол поздравил республику со столетием и выразил желание принять участие в мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате – в частности, в большом концерте, который пройдёт в Москве в 2024 году.



Кроме деловых встреч в правительстве, Бурятии посол побывал на торжественном открытии выставки «Страна Изумрудного Будды» (0+), которая проходит в Художественном музее имени Сампилова.



На выставке представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданные лучшими художниками России в ходе десяти творческих экспедиций в Королевство Таиланд. Это единственная в мире коллекция художественных произведений о Таиланде. Также здесь собраны изображения традиционных танцев, религиозных обрядов, буддийских храмов, монахов, а также образы современного Таиланда. Кроме того, на выставке представлены и буддийские танки Николая Дудко.

