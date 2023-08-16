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Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Дагестана

Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Дагестана
Власть,  Фото:МЧС России
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 35 человек

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования жителям Дагестана в связи со взрывом на АЗС в Махачкале.

Алексей Цыденов направил телеграмму главе Республики Дагестан Сергею Меликову и жителям республики.

«Уважаемый Сергей Алимович, жители Республики Дагестан! Скорбим вместе со всей страной по невинным жертвам и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Прошу передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный день Бурятия разделяет с вами горечь утраты», - говорится в телеграмме.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего пламя перекинулось на заправку и прогремел сильный взрыв. Взрыв оказался мощным, поскольку в помещении автосервиса был склад, где хранилось 100 тонн селитры.

Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Среди жертв — посетители и сотрудники АЗС и автосервиса, а также случайные прохожие и люди, бросившиеся на помощь пострадавшим.

«Очень многих жертв можно было бы избежать, если бы не любопытство очевидцев и желание снять на видео кадры пожара. Кроме того, в момент взрыва к заправке подъехал автобус, в котором были дети. Среди них есть погибшие. Там настоящий ад», - рассказал RT депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 
глава Бурятии Алексей Цыденов Дагестан

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