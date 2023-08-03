Избирком исключил Татьяну Баслову из-за отсутствия нужных документов
Избирательная комиссия Бурятии опубликовала постановление, которым сразу два кандидата от КПРФ не допускаются к выборам:
«Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва, выдвинутого БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, Баслову Татьяну Владимировну (№ 4, республиканская часть списка), Матвеева Николая Герасимовича (№ 5, территориальная группа № 29)», - говорится в документе.
Что касается Николая Матвеева, то причины его недопуска неизвестны. Впрочем, он для КПРФ не так важен, как Татьяна Баслова, которая была кандидатом первой пятерки республиканского списка от партии на грядущие выборы Хурала и позиционировалась рядом с остальными лидерами Мархаевым, Цыреновым, Малышенко.
Как сообщали ранее СМИ, к Татьяне Басловой, являющейся предпринимателем, могли возникнуть вопросы у правоохранительных органов. Поэтому, чтобы не оказаться в центре скандала вместе с ней, и не лишиться вообще всего республиканского списка, бурятское отделение КПРФ просто не донесли нужные документы в Избирком, тем самым обеспечив ее снятие с гонки.
КПРФ лишилась кандидата из первой пятерки на выборах в Хурал Бурятии
Власть, Фото:
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