Должность покинул Виктор Грибко
Приказом руководителя ФАС России Виктор Грибко освобождён от должности руководителя Бурятского УФАС. Он переведён в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.
С 31 июля временно исполняет обязанности руководителя Бурятского УФАС России Инесса Баглаева, заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти.
Виктор Грибко возглавил Бурятское УФАС три года назад, в июле 2020-го. В Улан-Удэ он переехал из Калининградской области, где занимал должность замруководителя местного УФАС.
До Грибко бессменным начальником была Елизавета Потапова, занимавшая эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году).
В Бурятии освободился пост руководителя УФАС
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