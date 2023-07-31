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В Бурятии освободился пост руководителя УФАС

В Бурятии освободился пост руководителя УФАС
Власть, 
Должность покинул Виктор Грибко

Приказом руководителя ФАС России Виктор Грибко освобождён от должности руководителя Бурятского УФАС. Он переведён в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.

С 31 июля временно исполняет обязанности руководителя Бурятского УФАС России Инесса Баглаева, заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти.

Виктор Грибко возглавил Бурятское УФАС три года назад, в июле 2020-го. В Улан-Удэ он переехал из Калининградской области, где занимал должность замруководителя местного УФАС.

До Грибко бессменным начальником была Елизавета Потапова, занимавшая эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году). 
УФАС увольнение

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