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Экс-вице-премьер Забайкалья приступила к руководству администрацией Читы

Экс-вице-премьер Забайкалья приступила к руководству администрацией Читы
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Вчера её освободили от должности в правительстве региона

Бывший вице-премьер правительства Забайкалья Инна Щеглова подписала трудовой контракт с главой городского округа «Город Чита» Евгением Яриловым и с 25 июля приступила к обязанностям руководителя администрации краевого центра.

Сегодня, 25 июля, Евгений Ярилов на совещании с руководителями органов городской власти представил Инну Щеглову в новой должности и пожелал ей успехов в работе.

Напомним, голосование депутатов по назначению на должность руководителя администрации Читы прошло 6 июля на внеочередном заседании городской Думы. Большинством голосов на должность была избрана Инна Щеглова, за неё проголосовали 18 человек.

Контракт заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации, но не менее чем на два года.

Ранее сити-менеджером Читы был Александр Сапожников, который в ноябре прошлого года принял решение стать участником специальной военной операции. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Забайкальский край Чита назначение

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