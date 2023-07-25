Экс-вице-премьер Забайкалья приступила к руководству администрацией Читы

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Вчера её освободили от должности в правительстве региона



Бывший вице-премьер правительства Забайкалья Инна Щеглова подписала трудовой контракт с главой городского округа «Город Чита» Евгением Яриловым и с 25 июля приступила к обязанностям руководителя администрации краевого центра.



Сегодня, 25 июля, Евгений Ярилов на совещании с руководителями органов городской власти представил Инну Щеглову в новой должности и пожелал ей успехов в работе.



Напомним, голосование депутатов по назначению на должность руководителя администрации Читы прошло 6 июля на внеочередном заседании городской Думы. Большинством голосов на должность была избрана Инна Щеглова, за неё проголосовали 18 человек.



Контракт заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации, но не менее чем на два года.



Ранее сити-менеджером Читы был Александр Сапожников, который в ноябре прошлого года принял решение стать участником специальной военной операции. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



