«Таких надо искать везде»: Путин рассказал военкорам о Герое России из Бурятии

Глава государства назвал Юрия Жуланова умным, взвешенным и мужественным
В минувший вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами. Владимир Путин общался с ними более трёх часов. Один из военкоров – Семён Пегов – затронул вопрос кадров и военной бюрократии. Он заявил: существующая бюрократическая система «устроена так, что наверх сейчас пробиваются в основном те, кто хорошо служит на паркете и умеет, что называется, вовремя подлизать начальству».
- Но сейчас на фронте рождаются новые Рокоссовские, новые талантливые ребята. Сейчас много талантов – по-хорошему дерзких, но система их как бы не пускает наверх, – цитирует Пегова официальный сайт Кремля. – Как можно этот вопрос решить, чтобы у нас появились новые «изумруды» нашего военного дела, военного искусства? Они есть, поверьте.
На это глава государства рассказал о недавней встрече с участником специальной военной операции из Бурятии, командиром стрелкового взвода, старшим лейтенантом Юрием Жулановым. Наш земляк, получив ранение на СВО, смог вывести своих сослуживцев из-под обстрела, находясь под угрозой окружения.
На минувшей неделе президент позвонил военнослужащему, который находился в тот момент в Донецке, поздней ночью по местному времени и тогда же сообщил о скором присвоении ему высокого звания. А на днях Путин лично пообщался с Юрием, вручив ему Золотую звезду Героя России. Российский лидер побывал в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, где сейчас проходят лечение и восстанавливаются раненые бойцы.
- Самый хороший пример – это последний, – заявил Владимир Путин военкорам. – Я вчера в госпитале был, вручал ребятам ордена, а их командиру – Звезду Героя. Когда я с ним ещё по телефону разговаривал, это был самый откровенный разговор, потому что парня привезли прямо с поля боя в госпиталь. Ему ещё не сделали операцию – ноги обезболили только, потому что было два ранения. Одно задело берцовую кость. Но говорил он со мной боевым голосом.
После глава государства пересказал корреспондентам их беседу с Жулановым, упомянув, что Юрий сам выносил сослуживцев с поля боя.
- Я его спрашиваю: «А вы командуете ротой, младший лейтенант? Я так понимаю, что в недавнем прошлом вы были сержантом». Он ответил: «Да». Кстати говоря, сержанты сейчас очень хорошо воюют – за год с небольшим подросла эта прослойка младших командиров, – заявил Путин. – Он был сержантом. Спросил: «А вы сейчас младший лейтенант?» – «Да». Я ему говорю: «Я вам присваиваю звание старшего». Вчера ему сказал: «Надо ехать на учёбу». И таких ребят, конечно, надо искать везде – умные, грамотные, взвешенные, мужественные, настроенные на служение Отечеству – реально, в самом прямом и благородном смысле этого слова.
По словам Путина, «ребята у него там такие же».
- И, знаете, я говорю: «Потери есть?» Он говорит: «Да, к сожалению, есть». Я говорю: «А какие?» – «Десять погибших, десять раненых». Ребята рядом с ним стояли, и вчера они тоже были рядом с ним – из его подразделения, – подчеркнул президент. – Министр [обороны] и начальник генерального штаба полностью разделяют мою позицию. Я много раз об этом говорил. Они говорят: «Конечно, надо это делать».
Владимир Путин признал: бюрократия там (в Минобороны) такая, как в любом министерстве – многослойная.
- И нужно выработать, безусловно, механизм вот этого лифта – поиска и лифта, который поднимал бы таких людей на нужный армии и стране уровень, – считает президент РФ. – Я тоже сам подумаю над этим и вам предлагаю: ничего здесь такого нет – это не какие-то специальные вещи, связанные с военной наукой, а чисто административные решения. Если здесь идеи какие-то будут – излагайте, не стесняйтесь. Это очень правильно.
«Таких надо искать везде»: Путин рассказал военкорам о Герое России из Бурятии
Власть, Фото:
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