Информацию подтвердили в мэрии
17 мая в Улан-Удэ задержали директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Информацию подтвердили в администрации города.
- Правоохранительными органами был задержан директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников. Более подробной информацией администрация города на данный момент не располагает, - заявили в мэрии.
Там подчеркнули, что МУП «Городские маршруты» функционирует в обычном режиме, а ввтобусы ходят по графику.
Причина задержания пока не разглашается. Правоохранительные органы официально ситуацию пока не комментировали.
Алексей Кожевников возглавляет муниципальное учреждение уже почти 10 лет. Пост он занял осенью 2013 года, до этого трудился там же главным инженером.
Справка:
Алексей Кожевников родился в 1971 году в Улан-Удэ. В 1993 году окончил ВСТИ по специальности «Вычислительные машины». Позже уже обучался на факультете «Финансы и кредит» во ВСГУТУ по президентской программе подготовки управленческих кадров.
В 1993 году занимался преподавательской деятельностью, однако очень быстро ушёл в коммерческий сектор. С 1993 по 1994 годы работал заместителем начальника производственного отдела коммерческой фирмы «Пиас». В 1995 – заместителем директора ООО «Атлас».
С 1996 по 2009 год был индивидуальным предпринимателем.
В мае 2009 года пришёл в «Городские маршруты»: сперва инженером по технике безопасности, затем занял должность главного инженера. С сентября 2013 года – руководитель МУП «Городские маршруты».
В Улан-Удэ задержали директора МУП «Городские маршруты»
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