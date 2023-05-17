Волк Шоно станцевал на совещании у губернатора Забайкалья



Участникам совещания, судя по улыбкам, понравился Шоно. Они охотно снимали происходящее на телефон.







Чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт с 6 по 9 июля в Агинском.



- Денежная премия за первое место составит 450 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей, а за третье место 150 тысяч рублей. Тренер победителя будет поощрён денежной премией в размере 150 тысяч рублей, – поделился заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



На чемпионат подали заявки более 20 команд. Это порядка 300 человек - из них 245 спортсменов и 43 тренера.





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Официальный талисман грядущего чемпионата России по стрельбе из лука волк Шоно выступил с группой поддержки на совещании в администрации Забайкальского края 16 мая. Это была презентация, пояснили в региональном правительстве.- Видели когда-нибудь такие представления на совещаниях? Мы тоже не видели, - признались в пресс-службе правительства Забайкалья.Волк вышел под национальную музыку в этническом костюме и луком в руках. Он исполнил несколько незамысловатых движений, а подтанцовка завершила композицию.