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В Бурятии оштрафовали начальника контрольно-правового отдела райадминистрации

В Бурятии оштрафовали начальника контрольно-правового отдела райадминистрации
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Чиновники проявили медлительность

Прокуратура в ходе проверки установили, что сотрудники администраций Окинского района Бурятии и сельского поселения «Саянское» своевременно не направили муниципальные нормативные акты для включения в региональный регистр.

- В связи с этим прокурором района в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Заместителя главы муниципального образования «Саянское» суд привлёк к административной ответственности в виде предупреждения. Начальнику контрольно-правового отдела администрации Окинского района назначил наказание в виде административного штрафа с учётом того, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Штраф оплачен.
прокуратура штраф

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