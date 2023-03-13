В Бурятии оштрафовали начальника контрольно-правового отдела райадминистрации

Чиновники проявили медлительность



Прокуратура в ходе проверки установили, что сотрудники администраций Окинского района Бурятии и сельского поселения «Саянское» своевременно не направили муниципальные нормативные акты для включения в региональный регистр.



- В связи с этим прокурором района в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Заместителя главы муниципального образования «Саянское» суд привлёк к административной ответственности в виде предупреждения. Начальнику контрольно-правового отдела администрации Окинского района назначил наказание в виде административного штрафа с учётом того, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Штраф оплачен.

