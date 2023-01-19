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В зону СВО собрался ещё один районный глава из Бурятии

В зону СВО собрался ещё один районный глава из Бурятии
Власть,  Фото:администрация Джидинского района
Проведать военных поедет руководитель Джидинского района

Председатель Джидинского районного совета депутатов Борис Дымчиков сейчас находится в Москве. Он ждёт фуру с гуманитарным грузом, которую отправили из Бурятии для участников спецоперации на Украине.

По просьбам джидинцев Дымчиков закупает необходимое оборудование на собранные ими же средства. В четверг, 19 января, в российскую столицу прибудет глава района Валерий Шагжитаров. Когда туда прибудет груз, он вместе с председателем райсовета и настоятелем Сартул-Булагского дацана Баяржабом Раднаевым отправится в зону СВО, чтобы встретиться там с военнослужащими-земляками, рассказали в джидинской администрации. 

После новогодних праздников в зону спецоперации уехали главы Бичурского и Селенгинского районов Василий Смолин и Станислав Гармаев. Смолину удалось встретиться с военнослужащими в разных военных подразделениях – от военной полевой почты до спецподразделений.

- Все наши бойцы обеспечены. Условия несения службы достойные, отцы-командиры – опытные военные. К сожалению, не все регионы активно поддерживают своих земляков, но те, кто служит вместе с нашими бойцами из Бурятии, этих проблем не испытывают, – рассказал он.

По словам Василия Смолина, все посылки уже дошли до адресатов. Они, как и «информация о жизни на родине, делают своё дело».
главы районов спецоперация на Украине

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