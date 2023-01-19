В зону СВО собрался ещё один районный глава из Бурятии

Проведать военных поедет руководитель Джидинского района













- Все наши бойцы обеспечены. Условия несения службы достойные, отцы-командиры – опытные военные. К сожалению, не все регионы активно поддерживают своих земляков, но те, кто служит вместе с нашими бойцами из Бурятии, этих проблем не испытывают, – рассказал он.



По словам Василия Смолина, все посылки уже дошли до адресатов. Они, как и «информация о жизни на родине, делают своё дело».

После новогодних праздников в зону спецоперации уехали главы Бичурского и Селенгинского районов Василий Смолин и Станислав Гармаев. Смолину удалось встретиться с военнослужащими в разных военных подразделениях – от военной полевой почты до спецподразделений.- Все наши бойцы обеспечены. Условия несения службы достойные, отцы-командиры – опытные военные. К сожалению, не все регионы активно поддерживают своих земляков, но те, кто служит вместе с нашими бойцами из Бурятии, этих проблем не испытывают, – рассказал он.По словам Василия Смолина, все посылки уже дошли до адресатов. Они, как и «информация о жизни на родине, делают своё дело».

Председатель Джидинского районного совета депутатов Борис Дымчиков сейчас находится в Москве. Он ждёт фуру с гуманитарным грузом, которую отправили из Бурятии для участников спецоперации на Украине.По просьбам джидинцев Дымчиков закупает необходимое оборудование на собранные ими же средства. В четверг, 19 января, в российскую столицу прибудет глава района Валерий Шагжитаров. Когда туда прибудет груз, он вместе с председателем райсовета и настоятелем Сартул-Булагского дацана Баяржабом Раднаевым отправится в зону СВО, чтобы встретиться там с военнослужащими-земляками, рассказали в джидинской администрации.