«Ребятам всё нипочём»: Глава района Бурятии рассказал о поездке в зону СВО

Василий Смолин навестил военных и передал им посылки от земляков
- Как и планировали ранее, вылетаем со Станиславом Дашиевичем проведать наших земляков, выполняющих свой служебный и гражданский долг. Совсем скоро встретимся ними и передадим все отправленные вами посылки и новогодние подарки, – заявил Смолин.
На этой неделе бичурскому главе удалось встретиться с военнослужащими в разных военных подразделениях – от военной полевой почты до спецподразделений.
- Все наши бойцы обеспечены. Условия несения службы достойные, отцы-командиры – опытные военные. К сожалению, не все регионы активно поддерживают своих земляков, но те, кто служит вместе с нашими бойцами из Бурятии, этих проблем не испытывают, – рассказывает он.
По словам Василия Смолина, все посылки уже дошли до адресатов. Они, как и «информация о жизни на родине, делают своё дело».
- Мужики говорят: «Мы как дома побывали!». Остаётся совсем мало времени. Хотелось бы проведать лично как можно больше земляков. Уже несколько дней дуют злые ветра, очень холодно. Но ребятам всё нипочём – привыкшие к крепким морозам, они оборудовали землянки и тёплые палатки, – подчеркнул руководитель муниципалитета.
О том, что глава Бичурского района поедет в зону боевых действий в январе, стало известно ещё в конце декабря. За неделю до этого из муниципального образования в Улан-Удэ направили очередную партию посылок, в том числе – адресных. Их пообещали передать участникам спецоперации и в воинские части, где служат бичуряне.
Помощь для военнослужащих собирали поселения района, ТОСы и местные жители, оставлявшие продукты и вещи в так называемых «корзинах добра». Тогда в группе «Бичура-инфо.24/7» отметили, что руководитель района лично передаст посылки и ещё один автомобиль.