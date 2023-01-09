Главы двух районов Бурятии отправились в зону СВО

Они поехали туда сразу после новогодних праздников
Глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин отправился в зону спецоперации на Украине вместе с коллегой – руководителем Селенгинского района Станиславом Гармаевым. Он сам сообщил об этом на личной странице во «ВКонтакте».
- Как и планировали ранее, вылетаем со Станиславом Дашиевичем проведать наших земляков, выполняющих свой служебный и гражданский долг. Совсем скоро встретимся ними и передадим все отправленные вами посылки и новогодние подарки, – заявил Смолин.
О том, что бичурский глава поедет в зону боевых действий в январе, стало известно
ещё в конце декабря. За неделю до этого из муниципального образования в Улан-Удэ направили очередную партию посылок, в том числе – адресных. Их пообещали передать участникам спецоперации и в воинские части, где служат бичуряне.
Помощь для военнослужащих собирали поселения района, ТОСы и местные жители, оставлявшие продукты и вещи в так называемых «корзинах добра». Тогда в группе «Бичура-инфо.24/7» отметили, что руководитель района лично передаст посылки и ещё один автомобиль.
Они поехали туда сразу после новогодних праздников
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