09 января

08 января

Популярное

Главы двух районов Бурятии отправились в зону СВО

Главы двух районов Бурятии отправились в зону СВО
Власть,  Фото:страница В. Смолина во «ВКонтакте»
Они поехали туда сразу после новогодних праздников

Глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин отправился в зону спецоперации на Украине вместе с коллегой – руководителем Селенгинского района Станиславом Гармаевым. Он сам сообщил об этом на личной странице во «ВКонтакте».

- Как и планировали ранее, вылетаем со Станиславом Дашиевичем проведать наших земляков, выполняющих свой служебный и гражданский долг. Совсем скоро встретимся ними и передадим все отправленные вами посылки и новогодние подарки, – заявил Смолин.

О том, что бичурский глава поедет в зону боевых действий в январе, стало известно ещё в конце декабря. За неделю до этого из муниципального образования в Улан-Удэ направили очередную партию посылок, в том числе – адресных. Их пообещали передать участникам спецоперации и в воинские части, где служат бичуряне.

Помощь для военнослужащих собирали поселения района, ТОСы и местные жители, оставлявшие продукты и вещи в так называемых «корзинах добра». Тогда в группе «Бичура-инфо.24/7» отметили, что руководитель района лично передаст посылки и ещё один автомобиль. 
главы районов спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Главы двух районов Бурятии отправились в зону СВО
Главы двух районов Бурятии отправились в зону СВО
Власть, 09.01.2023
Они поехали туда сразу после новогодних праздников
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за остановки отопительных котлов
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за остановки отопительных котлов
Власть, 09.01.2023
В прошлый отопительный сезон котлы останавливались более 20 раз
Бывшего чиновника мэрии Улан-Удэ обязали заплатить 5,9 млн рублей
Бывшего чиновника мэрии Улан-Удэ обязали заплатить 5,9 млн рублей
Власть, 09.01.2023
Иск в суд подала природоохранная прокуратура
Министр по развитию Дальнего Востока: «В развитии Байкала начнётся новая глава»
Министр по развитию Дальнего Востока: «В развитии Байкала начнётся новая глава»
Власть, 07.01.2023
Федеральный министр Алексей Чекунков прилетел в Бурятию
Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь
Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь
Власть, 07.01.2023
Бурятский митрополит провёл богослужение в Свято-Одигитриевском соборе
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом
Власть, 01.01.2023
Алексей Цыденов пожелал региону мирного солнца над головой
Чечня следом за Бурятией приняла извинения от папы римского
Чечня следом за Бурятией приняла извинения от папы римского
Власть, 30.12.2022
Рамзан Кадыров призвал не задевать чувства жителей республики
Глава Бурятии стал Дедом Морозом для пятилетней девочки
Глава Бурятии стал Дедом Морозом для пятилетней девочки
Власть, 29.12.2022
Девочка покаталась на велосипеде в кабинете Алексея Цыденова
В Бурятии объявили о создании нового ведомства
В Бурятии объявили о создании нового ведомства
Власть, 28.12.2022
В республике объединят пенсионный фонд и ФСС
В Бурятию прибыл замминистра энергетики России
В Бурятию прибыл замминистра энергетики России
Власть, 28.12.2022
Он займётся несколькими важнейшими вопросами
В Бурятии прокуратура обнаружила медлительных чиновников
В Бурятии прокуратура обнаружила медлительных чиновников
Власть, 28.12.2022
Органы местного самоуправления не разместили нужную информацию в системе ГИС ЖКХ
Неизвестные исправили должности бурятских зампредов
Неизвестные исправили должности бурятских зампредов
Власть, 28.12.2022
Они на время обрели новое звучание
Мэрия Улан-Удэ передала военным УАЗ
Мэрия Улан-Удэ передала военным УАЗ
Власть, 27.12.2022
Автомобиль купили на деньги, сэкономленные от ледового городка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^