Главы двух районов Бурятии отправились в зону СВО

Они поехали туда сразу после новогодних праздников









О том, что бичурский глава поедет в зону боевых действий в январе, стало известно ещё в конце декабря. За неделю до этого из муниципального образования в Улан-Удэ направили очередную партию посылок, в том числе – адресных. Их пообещали передать участникам спецоперации и в воинские части, где служат бичуряне.



Помощь для военнослужащих собирали поселения района, ТОСы и местные жители, оставлявшие продукты и вещи в так называемых «корзинах добра». Тогда в группе «Бичура-инфо.24/7» отметили, что руководитель района лично передаст посылки и ещё один автомобиль.



Глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин отправился в зону спецоперации на Украине вместе с коллегой – руководителем Селенгинского района Станиславом Гармаевым. Он сам сообщил об этом на личной странице во «ВКонтакте».- Как и планировали ранее, вылетаем со Станиславом Дашиевичем проведать наших земляков, выполняющих свой служебный и гражданский долг. Совсем скоро встретимся ними и передадим все отправленные вами посылки и новогодние подарки, – заявил Смолин.