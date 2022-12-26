Глава Бичурского района Бурятии отправится в зону СВО

Василий Смолин поедет туда в начале января





В Бичурском районе Бурятии продолжается сбор гуманитарной помощи для земляков, принимающих участие в спецоперации на Украине. На прошлой неделе, 21 декабря, из муниципального образования в Улан-Удэ отправили очередную партию посылок, в том числе – адресных. Их передадут в зону СВО и воинские части, где служат бичуряне.Помощь для военнослужащих собирали поселения района, ТОСы и местные жители, оставлявшие продукты и вещи в так называемых «корзинах добра». В начале января в приграничную зону СВО поедет сам глава района Василий Смолин.- Он лично передаст посылки и ещё один автомобиль, – рассказала замруководителя районной администрации Марина Бадмаева. – Принимаются именные посылки с указанием точных номеров воинской части, батальона, роты и взвода.Те, кто желает помочь бойцам, могут обратиться в райадминистрацию в рабочие дни с 9:00 до 16:00 (кабинет 217). Реквизиты для перечисления средств указаны в группе «Бичура-инфо.24/7».