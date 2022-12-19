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Выплатами на первенцев в Бурятии займётся новое ведомство

Выплатами на первенцев в Бурятии займётся новое ведомство
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
С нового года в республике заработает Социальный фонд

В Минсоцзащиты Бурятии предупредили, что с января ежемесячными выплатами в связи с рождением первого ребёнка займётся новая структура. Эти полномочия переходят к Социальному фонду России. Так будет называться пенсионный фонд и фонд социального страхования, которые решили объединить.

В министерстве отметили: за пособием на первенца нужно обращаться именно в Соцфонд. Речь идёт о назначении и продлении выплат на ребятишек, рождённых до 1 января 2023 года.

- Если вы уже получаете пособие на первого ребёнка в возрасте до трёх лет через органы соцзащиты, никакие дополнительные заявления писать не нужно, – рассказали в Минсоцзащиты республики. – Передача полномочий между ведомствами произойдёт автоматически, без участия граждан.

Выплаты продолжат поступать на указанные ранее реквизиты, но уже из Социального фонда России. Перечислять деньги через банки будут не позднее третьего числа каждого месяца, а через почтовые отделения – с 3-го по 21-ое число. За консультацией по всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону единого контакт-центра 8-800-600-00-00 (звонок бесплатный).

Решение о слиянии ФСС и ПФР приняли, чтобы упростить получение мер социальной поддержки. Скоро все государственные услуги по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме «одного окна». Указ о создании новой структуры президент РФ Владимир Путин подписал в июле.

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