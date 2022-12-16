Сенатор из Бурятии станет Дедом Морозом для двух детей

Вячеслав Наговицын исполнит их новогодние желания
Вячеслав Наговицын, представляющий интересы Бурятии в Совете Федерации, принял участие в уже ставшей традиционной акции «Ёлка желаний». Он снял с новогоднего дерева пару шаров с мечтами детей из двух разных регионов РФ.
- На этот раз каждый сенатор снимал с ёлки по два шарика, на которых загаданные желания ребятишек из своего и из новых регионов России, – написал Наговицын на своей странице во «ВКонтакте».
Что это за пожелания, бурятский сенатор не уточнил. Акция, по его словам, призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «К этому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей» Совет Федерации присоединяется третий год подряд», – добавил Вячеслав Наговицын.
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