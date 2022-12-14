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«ЕР» и Минтруд представили новый законопроект о занятости населения

«ЕР» и Минтруд представили новый законопроект о занятости населения
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Законопроект о занятости, подготовленный «Единой Россией» и Минтрудом, имеет целью снизить уровень безработицы. Помимо этого, он открывает возможность получения услуг в сфере занятости новым категориям граждан. В их числе и те, кто трудоустроен, но находится в поиске работы или оказался под риском увольнения

Обсуждение документа провёл председатель «Единой России» Дмитрий Медведев совместно с сотрудниками профильных министерств, федерации независимых профсоюзов России, членами Российского союза промышленников и предпринимателей, представителями новых регионов, пишет rostovgazeta.ru.

Медведев подчеркнул, что в новом законодательстве важно отразить понятия занятости, платформенной занятости, трудовой мобильности, поддержке при запуске собственного бизнес-проекта, оплаты общественных работ. Он рекомендовал гарантировать трудовые права жителям новых территорий и мобилизованным.

Координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы партии Андрей Исаев рассказал о нововведениях, предлагаемых в проекте закона. Одно из предложений касается установления новой категории – работники, находящиеся под риском увольнения.

Введение важной нормы даёт право россиянам приходить в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации. но и по месту фактического проживания. Также пользоваться услугами службы занятости получат возможность самозанятые и ИП: они будут получать максимальную сумму пособия по безработице.

Андрей Исаев рассказал о регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут отражены в отдельных законопроектах.

Формирование законов-спутников одобрили Дмитрий Медведев, Минтруд, федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Кроме того, в закон планируется ввести пункты об оказании помощи работодателям, которые берут на работу членов семей мобилизованных и поддерживают их. Об этом говорится на сайте er.ru.

Дмитрий Медведев заключил, что проект закона можно готовить к рассмотрению.
Единая Россия 2022

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