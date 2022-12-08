По словам президента, «на сегодняшний день в этом нет необходимости»
Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.
- Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой, - цитирует главу государства РИА Новости.
По словам Путина, сейчас из 300 тысяч граждан, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке.
- Из этих 150 тысяч половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это боевой резерв, - добавил Владимир Путин.
1 ноября Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации в стране.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о выполнении в республике задания по частичной мобилизации. Пункты сбора, открытые в школах и других учреждениях, были закрыты. Однако позже власти сообщили о проводимом донаборе мобилизованных.
7 октября военный комиссар Бурятии Александр Трубников сообщил, что первый этап частичной мобилизации был выполнен успешно.
Путин: «Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла»
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