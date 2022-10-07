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«Нельзя жить дальше как ни в чём не бывало»

«Нельзя жить дальше как ни в чём не бывало»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Общественной палате Бурятии обсудили первые итоги частичной мобилизации

7 октября в Общественной палате Бурятии прошёл круглый стол о первых итогах частичной мобилизации.

- Сегодня спецоперация на Украине выходит на новый уровень. Ставки повышаются. Речь должна идти не только о прямой мобилизации наших военнослужащих. Важно, чтобы вместе с нами было мобилизовано и общество, его надёжный тыл. Нам нельзя дальше жить как ни в чём не бывало, вся страна, так или иначе должна принять участие в происходящем. Вызовы нашей стране самые серьёзные. Под угрозой сегодня существование нашей России. Мы боремся за своих людей, которые живут на нашей территории громадного государства, - заявила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

«Закончится только указом президента»

Военный комиссар Бурятии Александр Трубников отчитался, что первый этап частичной мобилизации республики был выполнен успешно.

- Частичная мобилизация ещё продолжается. Она будет заканчиваться только указом президента России, - сообщил он.

По словам Трубникова, республика выполнила задание штаба округа в установленные сроки, а серьёзных нарушений не выявлено.

- Военные комиссариаты, главы республики, глав районов, начали действовать в соответствии с планами. Можно говорить о каких-то недочётах, но нарушений со стороны военных комиссариатов в республике я не вижу. Мы более 80 лет не занимались именно такими практическими боевыми вопросами. Все вопросы решались немедленно. Минимум недочётов на уровне страны всё же просочились, но, думаю, люди всё правильно понимают, - заявил военный комиссар. – Хотелось бы отметить патриотизм нашего народа. В час ночи в Курумкане уже несколько автобусов было граждан, которые готовы были выехать. Батальон «Байкал» выполняет свои задачи.

На «Госуслугах» открылись два дополнительных окна: одно – для добровольцев, желающих отправиться на спецоперацию. Другое – для обращений в военные комиссариаты для ошибочно мобилизованных граждан. За три дня обратились более 200 человек.

«Против НАТО»

Общественник Биликто Дугаров предположил, что одной волны может оказаться недостаточно.

- Мы практически воюем сейчас против всего НАТО. Украина для них пушечное мясо. Они прошли три волны мобилизации, некоторые говорят, что и пять волн прошло. В России идёт сейчас частичная мобилизация. Думаю, что нас ожидает, к сожалению, несколько волн мобилизации. Без проведения мобилизации мы не сможем победить в этой войне. Мобилизация должна проходить по чётким правилам и требованиям. Нарушения негативно сказываются на российском обществе, подрывая авторитет власти и армии. Наши граждане должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех её действий. Я считаю, что военные комиссариаты должны быть круглосуточно на связи с региональным омбудсменом. Я уверен, что мы сможем организовать действия по мобилизации чётко и строго с соответствии с законом, - заявил Дугаров.

«Будем продолжать работу по защите»

С 21 сентября уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла 186 обращений, в том числе во время выездов в воинские части. Были случаи, когда матери и жёны мобилизованных указывали, что они не должны быть призваны, но сами мужчины шли добровольцами. В целом, подчеркнула, настрой у мобилизованных решительный.

Она отметила, что в результате работы с обращениями от частичной мобилизации освободили 73 человека, из них 38 – по медицинским показаниям.

- Наплыв обращений спадает, это не такое количество, которое было в первые дни. Это говорит о том, что те проблемные вопросы, возникающие в начале, решаются. Мы будем продолжать работу по защите граждан в данном направлении, - рассказала Юлия Жамбалова.

Участникам спецоперации оказывают социальную помощь, напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. Рабочие места за ними сохраняются, исполнительные производства приостанавливаются, браки регистрируются в течение одного дня и пр.

С 23 сентября на специальную горячую линию (номер 122) поступило порядка 14 тысяч звонков.

- Первые два дня, мы в круглосуточном режиме не успевали, но старались. Бурятию отметили в том плане, что трубки никто не бросает. Даже если женщина выплёскивает свои эмоции и плачет. Всё равно мы слушаем. Это правильно с нашей стороны, чтобы успокоить семью и дать разъяснения, - пояснила глава минсоцзащиты.

Помогаем всем миром

По мнению главы Тарбагатайского района Владимира Смолина, общество прошло через три стадии: шок – отторжение – осознание.

- На третий день люди поняли, что это необходимо. В срочном порядке было организован закуп медикаментов, продуктов, обмундирования, личной гигиены. Всё было доставлено нашим землякам. Поддерживаем матерей и жён мобилизованных. Обеспечиваем их в первую очередь: дровами, устраиваем детей в детские сады, решаем социально-бытовые вопросы, - заверил Владимир Смолин.

Штабы по оказанию помощи семьям мобилизованных организованы в каждом поселении Иволгинского района, сообщил замглавы района Зоригто Доржиев. Кроме того, сельчане активно помогают в дооснащении мобилизованных.

- Организованы пункты помощи, как в дацане, так и в сельских поселениях. Женщины шьют всё необходимое для отправки нашим солдатам. С нашей стороны введётся сбор денежных средств для закупа материалов. Администрацией идёт полномасштабная помощь всем нашим мобилизованным, - сказал Зоригто Доржиев.

Поддержка оказывается не только финансовая. Так, волонтёры шьют носилки, в Иволгинском дацане женщины шьют тёплые вещи. Медики-преподаватели работают на полигонах и обучают бойцов основам оказания первой помощи. Гуманитарные грузы собирают общественные организации.

Ширээтэ-лама Анинского дацана Владимир Дарижапов заявил, что ламы в Бурятии полностью поддерживают частичную \мобилизацию:

- Первая частичная мобилизация, которая прошла, многие говорят, что будут очередные волны. Я говорю с уверенностью, что наше общество уже готово к этому. Это нужно для нашего государства, нашего народа. Тех людей, которые живут на территории нашей огромной страны.

На конференции присутствовали члены «Боевого Братства», которые непосредственно принимали участие в специальной военной операции. Один из них доброволец Виктор с позывным «Бурят».

- У наших мобилизованных боевой дух нормальный. Все настроены позитивно и только на победу. Самое главное, помогите с личными аптечками. Чтобы они были, действительно, полны всем необходимым, - обратился он.

Общественники обсудили ситуацию с россиянами, уехавшими за рубеж.

- Я хотела бы акцентировать внимание на то, что в Бурятии во все времена, чтобы не случилось, и как бы мы не ругались, мы все объединились. Есть просто люди, до которых до сих пор не дошло, что Россия в серьёзной опасности. Если человек сбежал за границу – это не значит, что он там попал в рай. Он станет там рабом, - высказалась Татьяна Думнова.

В Бурятии по дооснащению мобилизованных работает некоммерческая организация АНО «Содействие». Контролирует расходование средств Общественная палата. Перечислить помощь можно по QR-коду или через реквизиты:

АНО «СОДЕЙСТВИЕ»
ИНН: 0300006966
КПП: 030001001
ОГРН: 1220300005166
Расчетный счет: 40703810509160001236
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
Корр. счет: 30101810400000000604

Юридический адрес: 670031, Бурятия Республика, Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 16, этаж 3, помещение I/5



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