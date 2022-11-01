Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России





31 октября Минобороны России в своём Telegram-канале сообщило, что по Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.



- Подготовка и вручение повесток прекращаются. Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению, - говорится в сообщении Минобороны.



Также всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.



Президент добавил, что около 260 тысяч человек из частично мобилизованных пока не принимают участие в боевых действиях, а проходят слаживание и подготовку. 41 тысяча человек, по словам Владимира Путина, находятся в боевых порядках Вооружённых Сил.