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Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России

Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России
Общество, 
«Точка поставлена», - сказал президент

Президент России Владимир Путин заявил о завершении кампании по частичной мобилизации в стране. Так он ответил на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

- Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим (будет ли соответствующий указ - ред.). С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена, - заявил Путин.

Президент добавил, что около 260 тысяч человек из частично мобилизованных пока не принимают участие в боевых действиях, а проходят слаживание и подготовку. 41 тысяча человек, по словам Владимира Путина, находятся в боевых порядках Вооружённых Сил. 

31 октября Минобороны России в своём Telegram-канале сообщило, что по Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

- Подготовка и вручение повесток прекращаются. Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению, - говорится в сообщении Минобороны.

Также всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Путин частичная мобилизация

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