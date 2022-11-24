Его утвердят до середины декабря
В прокуратуру Бурятии на рассмотрение от контролирующих органов поступило 28 планов, содержащих 2 725 предложений о проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
Изменениями, внесёнными 1 октября 2022 года в постановление правительства Российской Федерации об особенностях организации и осуществления государственного контроля, установлен запрет на проведение в 2023 году плановых проверок в отношении объектов, не отнесённых к чрезвычайно высокому и высокому рискам, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.
Плановые проверки государственных и муниципальных школ и детских садов будут заменены на профилактические визиты с правом выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений.
- Первый этап работы по формированию ежегодных планов на 2023 год завершился. Прокуратурой республики исключено более 80 % предложенных органами контроля плановых мероприятий, в отдельных случаях внесены замечания, планы возвращены для доработки, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
После устранения замечаний планы будут утверждены органами контроля до 15 декабря 2022 года. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения они должны быть размещены на официальных сайтах контролирующих органов в интернете.
В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
Власть, Фото:
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