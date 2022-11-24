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В Бурятии формируют план проверок на 2023 год

В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Его утвердят до середины декабря

В прокуратуру Бурятии на рассмотрение от контролирующих органов поступило 28 планов, содержащих 2 725 предложений о проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Изменениями, внесёнными 1 октября 2022 года в постановление правительства Российской Федерации об особенностях организации и осуществления государственного контроля, установлен запрет на проведение в 2023 году плановых проверок в отношении объектов, не отнесённых к чрезвычайно высокому и высокому рискам, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

Плановые проверки государственных и муниципальных школ и детских садов будут заменены на профилактические визиты с правом выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений.

- Первый этап работы по формированию ежегодных планов на 2023 год завершился. Прокуратурой республики исключено более 80 % предложенных органами контроля плановых мероприятий, в отдельных случаях внесены замечания, планы возвращены для доработки, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

После устранения замечаний планы будут утверждены органами контроля до 15 декабря 2022 года. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения они должны быть размещены на официальных сайтах контролирующих органов в интернете.


прокуратура проверка

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