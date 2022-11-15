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В горсовете Улан-Удэ призвали увеличить пассажиропоток на муниципальном транспорте

В горсовете Улан-Удэ призвали увеличить пассажиропоток на муниципальном транспорте
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты горсовета рассмотрели сегодня основные статьи расходов на транспортную отрасль на будущий год

На сегодня в Улан-Удэ продолжается реформа общественного транспорта. В прошлом году была запущена система пересадочного тарифа, в этом - закуплены новые автобусы, планируется ввести новые укороченные маршруты в начале 2023-го, устанавливают новые светофоры. Все эти нововведения требуют дополнительных расходов на содержание. Вопрос финансирования обсудили сегодня на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета депутатов.

Как рассказал председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев, сумма планируемых расходов на транспорт в 2023 году составит 338 млн рублей. Из них основные статьи расходов –это программы поддержки муниципальных предприятий общественного транспорта - МУП «Управление трамвая» (143,9 млн руб.) и МУП «Городские маршруты» (127,8 млн. рублей).

Большую часть суммы составят расходы на субсидирование стоимости установленного тарифа для муниципальных предприятий: 25 рублей - на автобусе, и 20 рублей - на трамвае. Вообще же просчитанный экономический тариф на сегодня составляет 53,97 рублей на автобусе и трамвае. Сумма субсидии в 2023 году трамвайного билета составляет 141 млн рублей, субсидии на билет в «Городских маршрутах» – 113, 9 млн рублей.

28,4 млн рублей будет направлено в 2023 году на содержание МКУ «Центр управления ИТС Улан-Удэ». Интеллектуальная транспортная система призвана упорядочить движение как для автомобилистов, так и для организации пассажирского транспорта.

Также Юрий Ткачев вкратце озвучил, планируемые расходы и доходы муниципальных транспортных предприятий на 2023 год. У МУП «Управление трамвая»: собственные доходы - 380 млн, а минимальные затраты - 660 млн. рублей. У МУП «Городские маршруты»: доходы - 457 млн рублей, минимальные затраты- 986 млн.

По-прежнему сохраняется острый вопрос с кадрами для новых автобусов, отметил и.о. директора МУП «Городские маршруты» Александр Надточин. При увеличении числа новых автобусов уже возросла нагрузка на действующий штат сотрудников.

Депутаты горсовета, присутствующие на заседании спрашивали о целесообразности расходов на Интеллектуальную транспортную систему, необходимо ли ей работать в режиме 24 на 7. Уточняли, возможно ли вернуть многие исчезнувшие маршруты, такие как 64, 51, и возможно ли введение нового маршрута от посёлка Энергетик до поликлиники. На что Юрий Ткачев ответил, что новые укороченные маршруты закроют потребность в этих маршрутах. Вместо 64 маршрута введены маршруты 21А, и 27, вместо 51 маршрута поставлен маршрут 3А.

Также депутаты попросили комитет по транспорту администрации города держать на контроле вопрос с введением турникетов в транспорте в будущем и системой контроля за проездом.

Председатель комитета городского хозяйства горсовета Сергей Бурдиков подчеркнул, что «нужно повышать эффективность работы наших муниципальных транспортных предприятий: с 328 человек в сутки в автобусе до 1000 человек в перспективе». Также он добавил, что нужно сформировать единое расписание для всех частников и для общественного транспорта, чтобы пассажиры не ждали по 15 минут на остановках.
общественный транспорт ГорсоветУУ

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