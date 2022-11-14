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В Улан-Удэ набирает обороты реформа общественного транспорта

В Улан-Удэ набирает обороты реформа общественного транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе будет запущены новые укороченные маршруты, которые подключат к системе пересадочного тарифа

В Улан-Удэ в 2023 году к системе пересадочного тарифа присоединятся новые укороченные автобусные маршруты и часть действующих уже маршрутов города. Об этом сообщил на брифинге председатель комитета по транспорту мэрии города Юрий Ткачев. На новые маршруты выйдет около 10 автобусов, по два автобуса - на каждый маршрут. Все маршруты будут работать до 23.00.

К этой системе в экспериментальном порядке в прошлом году уже было подключено несколько маршрутов города.

- В октябре 2021 года сначала стартовал эксперимент по запуску системы пересадочного тарифа. В нём участвуют трамваи и автобусы нашего города. Сначала МУП «Управление трамвая» запустило два новых маршрута № 7 и № 8 и увеличил выход трамваев с 40 до 48 на данных маршрутах, - рассказал Юрий Ткачев.

От МУП «Городские маршруты» в эксперименте участвовал маршрут № 1, который обслуживает направление 100-х кварталов, он увеличил количество автобусов на маршруте с четырёх до шести. С 1 июня к системе пересадочного тарифа присоединились еще два маршрута – это маршрут № 10 (аэропорт – ж\д вокзал) и маршрут 46А (п. Исток- Пл. советов). Там также увеличено число автобусов с 4 до 6 по маршруту № 10. По маршруту 46А теперь ездит два автобуса средней вместимости.

- В начале эксперимента пересадка составляла порядка 30-40 пассажиров в среднем в день, на сегодня порядка 100 пассажиров ежедневно пользуются данной услугой, - подчеркнул Юрий Ткачев.

Список новых укороченных и действующих маршрутов, которые будут присоединены к системе пересадочного тарифа:

1) №33А. Он будет следовать от Кирзавода до трамвайной остановки «Мегатитан». По новому дополнительному маршруту будет ездить автобус средней вместимости с интервалом движения 20-25 минут с 6:30 до 23:00. При этом схема действующего маршрута 33 остаётся без изменений.


2) №95А. Будет ездить из мкрн Энергетик до трамвайной линии по улице Боевой. На этот маршрут поставят два средних автобуса с интервалом движения 20 минут с 6:30 до 23:00. При этом схема действующего маршрута 95 остаётся без изменений.


3) №№ 16 и 16 Квартал. Сейчас там курсирует семь автобусов большой вместимости, с интервалом 15-30 минут. В перспективе планируется сокращение схемы маршрута примерно на треть. Автобусы будут ездить по встречным кольцевым направлениям в районе улицы Терешковой и не будут доезжать до Элеватора.


4) №№27, 27 Первое поле остаются без изменений, они также будут подключены к системе пересадочного тарифа. Там сейчас работает пять автобусов, с интервалом движения от 15 до 40 минут.

5) №3К будет ездить от Восточного до остановки «Стрелка». По маршруту будет организована работа двух средних автобусов с интервалом в 30-40 минут. Действующий маршрут №3 остается без изменений.



Все перечисленные маршруты позволят делать больше укороченных рейсов, что будет комфортнее для горожан, заявил Юрий Ткачев. Для расширения системы пересадочного тарифа муниципальным предприятиям общественного транспорта потребуется порядка 5 млн. рублей. Финансирование проекта будет рассмотрено на сессии горсовета, чтобы включить затраты в бюджет города на следующий год.

- Весь прошлый год мы проводили работу по исследованию пассажиропотоков нашего города, готовили усовершенствования маршрутной сети. В этом нам помог ООО «Радар», который проводил расчёты, - добавил также Юрий Ткачев.

Справка:

Пересадочный тариф предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 25 рублей вместо 45 рублей.

Идея системы пересадочного тарифа в том, что жители из отдалённых микрорайонов путем комбинирования поездок на трамвае и автобусе могут быстро доехать до нужного места по цене одного билета. Увеличивается дальность поездки у пассажира, исключается дублирование маршрута, снижается загруженность магистральных улиц города.

Важное условие пересадочного тарифа – это безналичный способ оплаты. Время между транзакциями оплаты через терминал не должно превышать одного часа. При пересадке должна использоваться одна и та же банковская карта, либо один и тот же телефон с приложением. 
общественный транспорт автобус

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