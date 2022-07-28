В Улан-Удэ завершается второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

В настоящий момент к ИТС подключены 54 светофора – 40 из них модернизировали этим летом
В столице Бурятии полным ходом внедряется интеллектуальная транспортная система, призванная оптимизировать дорожное движение на улицах Улан-Удэ.
- Мы внедряем интеллектуальную транспортную систему для того, чтобы упорядочить движение как для автомобилистов, так и для организации пассажирского транспорта. Вы прекрасно знаете, мы приобретаем новые автобусы большой и средней вместимости. И для того, чтобы автобусы ходили бесперебойно, меньше стояли в пробках, быстро и безопасно перевозили наших пассажиров, нам необходимо организовать дорожное движение, - заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Сейчас управлять светофорами можно на новом, более качественном уровне. Модернизация светофоров включает замену контроллеров, подключение датчиков для фиксирования параметров транспортных потоков и камер видеонаблюдения.
Всё это обеспечивает возможность вести полноценный мониторинг дорожной обстановки, изменять режим работы светофоров и вводить координированное движение на нескольких узлах.
Светофоры уже модернизировали по проспекту 50-летия Октября, улицам Ербанова, Иволгинской, Бабушкина, Геологической, Терешковой, Смолина и проспекту Автомобилистов. Также подключены светофоры на Николая Петрова, проспекте Строителей, Балтахинова, Ключевской, Краснофлотской, Боевой, Шумяцкого, Лимонова и так далее.
- Для примера, координированная работа светофоров настроена на улице Иволгинская. Светофоры здесь одновременно переходят в пешеходную фазу и также синхронно переходят в транспортную фазу. Тем самым увеличивается пропускная способность участка, автомобилист стоит на светофоре всего лишь один раз вместо двух или трёх, как было ранее, - пояснил замначальника отдела организации дорожного движения комитета по транспорту Евгений Колесов.
В следующем году в планах модернизировать ещё 24 светофора и дооснастить ИТС системой метеомониторинга. В прошлом году был реализован первый этап проекта: создан центр управления ИТС, который оснастили программно-аппаратным комплексом для светофорного управления, были модернизированы и подключены первые 14 светофорных объектов.
Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улан-Удэ выиграл конкурс и получил 300 млн рублей на реализацию масштабного проекта. Он разделён на три этапа до 2023 года. На каждый этап направлено по 100 млн рублей. Проект по внедрению ИТС реализуется по муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ завершается второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
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