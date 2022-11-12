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Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии

Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Члены регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выбрали нового председателя

В Бурятии избран новый председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Прежний бессменный лидер справороссов Бурятии Иринчей Матханов покинул этот пост.

Бурятское отделение партии возглавил депутат Народного Хурала Сергей Пашинский.

Как сообщает «Тивиком», выборы проходили тайным голосованием, а срок полномочий Сергея Пашинского составит два года.

Иринчею Матханову, известному в Бурятии бизнесмену и политику, 57 лет. С 1993 по 2012 годы в должности гендиректора, а после председателя совета директоров, возглавлял легендарный, ныне ликвидированный «Байкалфарм». Один из депутатов-«долгожителей» Народного Хурала Бурятии. Является депутатом и нынешнего созыва, в парламенте возглавляет фракцию «Справедливая Россия – За правду». С 2013 по 2016 годы был депутатом Госдумы.

В 2006 году возглавил региональное отделение политической партии «Родина» в Бурятии. После объединения партий «Родина», «Пенсионеры» и «Жизнь» возглавил региональное отделение политической партии «Справедливая Россия и был её бессменным руководителем все последние годы.

Сергею Мироновичу Пашинскому (не путать с ещё одним депутатом Хурала Бурятии Сергеем Георгиевичем Пашинским) 60 лет. В Народном Хурале он занимает пост заместителя председателя комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. До этого руководил прибайкальским сельхозпредприятием ООО «Гарантия-2». 
Справедливая Россия партии

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