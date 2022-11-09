На средства уже закуплены берцы, спальные мешки, перчатки и др.
Сотрудники министерства строительства Бурятии и подведомственных ему учреждений перечислили свой однодневный заработок в помощь участникам специальной военной операции, в том числе мобилизованным.
- Для поддержки бойцов на эти средства было закуплено все необходимое, в том числе с учётом погодных условий. Это утеплённые костюмы, сапоги, берцы, балаклавы, перчатки, рюкзаки, спальные мешки, технические устройства и многое другое, - сообщили в минстрое Бурятии.
Ранее в Бурятии на базе автономной некоммерческой организации «Содействие» был открыт счёт для сбора помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции в Украине.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября свой однодневный заработок перечислило правительство Бурятии. Сделать это предложил глава Алексей Цыденов.
Затем примеру последовали ряд учреждений, в том числе МФЦ, Цирк Бурятии, БГСХА и другие.
Расчётный счет для внесения добровольных пожертвований:
Наименование АНО «Содействие»
ИНН 0300006966
КПП 030001001
ОГРН 1220300005166
Расчетный счет 40703810509160001236
Банк Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк
БИК 048142604
Корр.счет 30101810400000000604
Справка:
Министерство строительства Бурятии осуществляет функции и полномочия учредителя государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства республики», автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Бурятии», бюджетных учреждений «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Бурятии», «Гостехинвентаризация - республиканское бюро технической инвентаризации», а также некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
В минстрое Бурятии перечислили однодневный заработок участникам СВО
Власть, Фото:
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