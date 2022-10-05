В Бурятии сотрудники МФЦ отдали однодневный заработок в пользу мобилизованных

Однодневный заработок в помощь мобилизованным гражданам перечислили сотрудники Многофункционального центра Бурятии.
- Сотрудники Многофункционального центра Республики Бурятия поддержали инициативу по сбору денег жителям республики, отправляющимся в зону спецоперации (СВО) на Украине. Многофункциональный центр не смог оставаться в стороне от призыва об оказании помощи и поддержке наших бойцов. Поэтому коллективом учреждения было принято решение о сборе средств для мобилизованных граждан Бурятии и перечислении однодневного заработка, - сообщили в МФЦ.
Пожертвованные средства – около 500 тысяч рублей – был перечислен на специально созданный расчетный счёт.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 октября стало известно, что свой однодневный заработок в пользу военнослужащих перечислит правительство Бурятии. Инициатива исходила от главы республики Алексея Цыденова.
- Наши военнослужащие экипированы, но дополнительная поддержка от земляков, от членов правительства, подведомственных организаций, в полевых зимних условиях все равно лишней не будет, - отмечал он.
Недавно в Бурятии был создан счёт на базе АНО «Содействие» для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контролирует поступающие средства Общественная палата республики.