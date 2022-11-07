Сотрудники БГСХА отдали однодневный заработок в помощь мобилизованным

Сбор продолжается



Преподаватели и сотрудники Бурятской государственной сельскохозяйственной академии перечислили свой однодневный заработок в фонд помощи мобилизованным на счёт АНО «Содействие». На сегодняшний день сумма составляет 580 тысяч рублей. Она не окончательная, сбор продолжается, сообщил в пресс-службе БГСХА.



В Бурятской сельхозакадемии также организован волонтёрский штаб #МыВместе, который оказывает адресную бытовую помощь семьям военнослужащих. Студенты академии принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников спецоперации.



1 ноября была собрана очередная гуманитарная помощь общим весом более 60 кг. Кроме продуктов питания, для военнослужащих приобрели тёплые носки и средства личной гигиены. Коробки с гуманитарной помощью были переданы в Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», откуда гуманитарный груз в скором времени доставят по назначению.



В течение октября с гуманитарной миссией в составе группы добровольцев из Бурятии отправились в Крым студенты БГСХА (с агрономического факультета и института землеустройства, кадастров и мелиорации).



