03 октября

02 октября

Популярное

Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок в пользу военных

Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок в пользу военных
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава республики обратил внимание на то, что военнослужащих ждут полевые зимние условия

Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок военным-участникам спецоперации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства республики.

Перечислить однодневный заработок для военных, принимающих участие в специальной военной операции, предложил глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании в понедельник, 3 октября.

- Наши военнослужащие экипированы, но дополнительная поддержка от земляков, от членов правительства, подведомственных организаций, в полевых зимних условиях все равно лишней не будет, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 сентября на сессии Народного Хурала депутат, владелец торговой группы «СМИТ» Геннадий Доржиев от имени коллег обратился ко всем предприятиям и организациям Бурятии. Он призвал их перечислить однодневный заработок в пользу военнослужащих и мобилизованных жителей республики.

В Бурятии создан счёт на базе АНО «Содействие» для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контролирует поступающие средства Общественная палата республики. Перечислить помощь можно по QR-коду или через реквизиты:

АНО «СОДЕЙСТВИЕ»
ИНН: 0300006966
КПП: 030001001
ОГРН: 1220300005166
Расчетный счет: 40703810509160001236
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
Корр. счет: 30101810400000000604

Юридический адрес: 670031, Бурятия Республика, г Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 16, этаж 3, помещение I/5




спецоперация на Украине правительство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутат Госдумы от Бурятии обрадовался попаданию под санкции США
Депутат Госдумы от Бурятии обрадовался попаданию под санкции США
Власть, 02.10.2022
Вячеслав Дамдинцурунов «наконец-то дождался радостной новости»
В Бурятии прекратили дело о продаже выигранного районом «УАЗа»
В Бурятии прекратили дело о продаже выигранного районом «УАЗа»
Власть, 30.09.2022
Экс-начальнику районного комитета по спорту принесли официальные извинения
В Бурятию прибыла делегация Непала
В Бурятию прибыла делегация Непала
Власть, 30.09.2022
Посол Непала представил проект по созданию буддийского храмового комплекса
Депутаты горсовета Улан-Удэ проведут приёмы в общественных приёмных
Депутаты горсовета Улан-Удэ проведут приёмы в общественных приёмных
Власть, 29.09.2022
Также к депутатам можно обратиться в онлайн-формате 
Вячеслав Цыбикжапов покинул пост зампреда правительства Бурятии
Вячеслав Цыбикжапов покинул пост зампреда правительства Бурятии
Власть, 29.09.2022
Цыбикжапов ушёл в «реальный сектор экономики»
Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оштрафовали по делу об ущербе в 5,9 млн
Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оштрафовали по делу об ущербе в 5,9 млн
Власть, 27.09.2022
Бывшему председателю комитета городского хозяйства не удалось обжаловать решение суда
В Бурятии депутат попросил отчитаться чиновников, в какой стране их семьи
В Бурятии депутат попросил отчитаться чиновников, в какой стране их семьи
Власть, 27.09.2022
«Будет повестка, все пойдём», - сказал Баир Цыренов
Глава Бурятии опроверг слухи о том, что сын сбежал в Израиль
Глава Бурятии опроверг слухи о том, что сын сбежал в Израиль
Власть, 27.09.2022
«Мой старший сын как учился, так и учится», - заявил Алексей Цыденов
«Должно быть тихо, как на погосте»: Бурятский депутат отругал болтливых коллег
«Должно быть тихо, как на погосте»: Бурятский депутат отругал болтливых коллег
Власть, 27.09.2022
Виктор Мальцев эмоционально выступил по вопросу погорельцев
Бурятские депутаты призвали предприятия перечислить деньги в пользу военных
Бурятские депутаты призвали предприятия перечислить деньги в пользу военных
Власть, 27.09.2022
Предприятия призвали перечислить однодневный заработок
Глава Бурятии поручил помогать семьям мобилизованных
Глава Бурятии поручил помогать семьям мобилизованных
Власть, 26.09.2022
Алексей Цыденов дал поручения правительству после поездки в Кяхту
В Бурятии экс-депутат райсовета отдаст в бюджет почти три млн
В Бурятии экс-депутат райсовета отдаст в бюджет почти три млн
Власть, 26.09.2022
В финансовом вопросе разбиралась прокуратура 
Глава Бурятии назначил шесть министров
Глава Бурятии назначил шесть министров
Власть, 23.09.2022
Назначения обошлись без сюрпризов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^