Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок в пользу военных

Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок военным-участникам спецоперации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства республики.
Перечислить однодневный заработок для военных, принимающих участие в специальной военной операции, предложил глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании в понедельник, 3 октября.
- Наши военнослужащие экипированы, но дополнительная поддержка от земляков, от членов правительства, подведомственных организаций, в полевых зимних условиях все равно лишней не будет, - отметил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 сентября на сессии Народного Хурала депутат, владелец торговой группы «СМИТ» Геннадий Доржиев от имени коллег обратился ко всем предприятиям и организациям Бурятии. Он призвал их перечислить однодневный заработок в пользу военнослужащих и мобилизованных жителей республики.
В Бурятии создан счёт на базе АНО «Содействие» для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контролирует поступающие средства Общественная палата республики. Перечислить помощь можно по QR-коду или через реквизиты:
АНО «СОДЕЙСТВИЕ»
ИНН: 0300006966
КПП: 030001001
ОГРН: 1220300005166
Расчетный счет: 40703810509160001236
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
Корр. счет: 30101810400000000604
Юридический адрес: 670031, Бурятия Республика, г Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 16, этаж 3, помещение I/5