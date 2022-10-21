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В Улан-Удэ ушло в суд дело экс-директора «Водоканала»

В Улан-Удэ ушло в суд дело экс-директора «Водоканала»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Жаргал Цыбиков обвиняется в ряде эпизодов – от воровства топлива до незаконной помощи бизнесмену на 12 млн

В Улан-Удэ ушло в суд уголовное дело бывшего директора МУП «Водоканал», бывшего депутата горсовета Жаргала Цыбикова. Он был задержан в начале 2021 года, сегодня стало известно о завершении расследования дела.

Жаргал Цыбиков обвиняется по трём статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и «Растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере» (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

- Следствием установлено, что с ноября 2018-го по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений, пользуясь своим положением, заставлял подчинённых работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тёщу. На нём с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. При этом были задействованы 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. Эти работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с бесперебойным водоснабжением потребителей, - сообщают в следственном управлении СК России по Бурятии.

Также по данным следствия, с июля 2016-го по январь 2021 года Жаргал Цыбиков систематически похищал топливо «Водоканала», предназначенное для служебных машин. Им он заправлял свои автомобили. Таким образом было растрачено более миллиона рублей, установили следователи.

Помимо этого, дважды (в декабре 2019 и январе 2020 года) обвиняемый ремонтировал свой личный автомобиль «Ниссан Патрол» за счёт средств «Водоканала».

- Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника гаража (автотранспортного цеха) и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт якобы служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем – ещё более 16 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении.

Кроме того, выяснилось, что обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя «заставлял подчинённых работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие», сообщает следствие. В результате предприниматель был незаконно освобождён от уплаты более 12,6 млн рублей.

Следователи собрали полную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщал «Байкал-Daily», во время расследования Цыбиков год провёл в СИЗО.

За это время он потерял и должность директора МУП «Водоканал», и депутатский мандат. Улан-Удэнский горсовет он официально покинул в сентябре 2021 года, бывшие коллеги сложили с него полномочия «по его собственному желанию». Впрочем, вскоре прокуратура через суд добилась изменения формулировки и настояла на исключении Жаргала Цыбикова из рядов депутатов в связи с неисполнением федерального закона о противодействии коррупции. Связано это было даже не с уголовными делами, а с ложными сведениями в декларациях о доходах на самого Цыбикова и членов его семьи. 
Водоканал превышение должностных полномочий злоупотребление должностными полномочиями растрата

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