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Суд изменил формулировку ухода Жаргала Цыбикова из горсовета

Суд изменил формулировку ухода Жаргала Цыбикова из горсовета
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующий иск подавала прокуратура

Суд изменил формулировку ухода из Улан-Удэнского горсовета бывшего депутата Жаргала Цыбикова. Вместо «по собственному желанию» теперь будет значиться – в «связи с неисполнением федерального законодательства». Соответствующий иск в суд ранее подала прокуратура.

- 27 января Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск прокуратуры республики о досрочном прекращении полномочий депутата Улан-Удэнского городского совета депутатов в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции». Суд также признал незаконным решение горсовета о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Изменить формулировку прокуратура требовала из-за того, что Цыбиков ранее не представил сведения о доходах за 2020 год в отношении несовершеннолетнего ребёнка. А в декларациях на него самого и супруги обнаружили недостоверные сведения.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Жаргал Цыбиков был опытным депутатом, он избирался в Улан-Удэнский горсовет трижды. Одно время числился коммунистом, однако затем уже избирался как самовыдвиженец. Ранее трудился генеральным директором ГФУП «Бурятгеоцентр», а в 2015 году получил должность директора МУП «Водоканал». Этот пост и стал для него роковым.

В начале 2021 года Цыбикова задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении, совершённом в крупном размере.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.

Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб, по оценке следствия, превысил 700 тысяч рублей.

Год Жаргал Цыбиков провёл в СИЗО, меру пресечения ему изменили лишь 17 января 2022-го.

За этот год он потерял должность директора МУП «Водоканал» и депутатский мандат. Та самая сессия, на которой с него сложили депутатские полномочия, состоялась в сентябре 2021 года. Уже тогда было известно, что прокуратура против используемой формулировки по «собственному желанию» и настаивает на исключении из рядов депутатов в связи с неисполнением федерального закона о противодействии коррупции. Впрочем, депутаты пошли наперекор прокуратуре. «Все коллеги-депутаты проголосовали за то, чтобы Жаргал Евгеньевич Цыбиков сложил полномочия по собственному желанию на основании своего заявления. Коллеги поддержали и отпустили его», - комментировал тогда председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

прокуратура депутаты горсовета горсовет Улан-Удэ

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