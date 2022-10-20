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В Иркутской области введут дополнительные антитеррористические меры

В Иркутской области введут дополнительные антитеррористические меры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам губернатора региона, они не будут ограничивать обычный порядок жизни жителей области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере противодействия терроризму на территории региона. Документ подготовлен в связи с указами президента России о дополнительных полномочиях глав субъектов страны и введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Хочу сразу вас заверить: для жителей Иркутской области не будут вводиться никакие меры, ограничивающие обычный порядок жизни жителей. В стране вводится четыре разных уровнях реагирования в зависимости от территориального расположения. Самая высокая степень – военное положение. Оно введено в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В Прибайкалье будет введён режим базовой готовности. Это означает, что будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов. Призываю вас не поддаваться панике и не пользоваться непроверенными источниками информации, – отметил Игорь Кобзев.

Министерствам экономического развития и промышленности, жилищной политики и энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, образования поручено организовать и обеспечить проведение проверок состояния антитеррористической защищённости и физической защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и готовности к реагированию на угрозы террористического характера. Также поручено обеспечить усиление физической охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств и мест массового пребывания людей, обеспечить готовность средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования для ликвидации последствий возможных террористических посягательств. Эти же действия рекомендовано провести главам муниципальных образований региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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