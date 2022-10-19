19 октября

18 октября

Популярное

Бурятский депутат Оксана Бухольцева будет баллотироваться в мэры

Бурятский депутат Оксана Бухольцева будет баллотироваться в мэры
Власть,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
Оксана Бухольцева заявила, что готова бороться до конца

Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева намерена баллотироваться на пост мэра города Северобайкальск. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Выборы состоятся в 2023 году, пока они планируются всенародными (если не будут внесены срочные изменения).

- В 2023 году должны состояться прямые выборы главы Северобайкальска. Знаю, что есть желающие выдвинуть свои кандидатуры на эти выборы. И я в их числе. Да, в этот раз я с уверенностью могу сказать, что готова идти на прямые выборы главы города Северобайкальск, потому что я не одна, со мной команда профессионалов и она готова работать честно, без откатов и накатов, без разделения на своих-чужих по политическим мотивам, без задабривания нужных власти и важных землями, должностями, послаблениями и закрытия глаз на нужды простых северобайкальцев, - поделилась Оксана Бухольцева.

По её данным, на сегодня уже идёт работа по внесению поправок в устав Северобайкальска с тем, чтобы всенародные выборы мэра заменить назначением по конкурсу. 25 октября пройдут публичные слушания по вопросу. По оценке Бухольцевой, шанс на изменения велики.

- Раз горсовет вышел на них, значит, минимум 10 голосов уже за отмену прямых выборов, - отметила Оксана Бухольцева.

В заключение она заверила, что представляет, с какими трудностями ей придётся столкнуться в предвыборной гонке, но готова идти до конца.

- Пусть в честной борьбе побеждает сильнейший. Я за прямые выборы главы города, - подытожила Бухольцева.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас она находится в Донецке, где преподаёт физику старшеклассникам в местном лицее. В ДНР Оксана Бухольцева отправилась в начале сентября, так как в регионе возникла сильная нехватка учителей (мужчины мобилизованы). Со своей страницы она рассказывает о суровых бытовых реалиях, в которых сейчас приходится жить. Например, вода в домах появляется на несколько часов раз в два дня.

депутаты Народного Хурала выборы мэр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский депутат Оксана Бухольцева будет баллотироваться в мэры
Бурятский депутат Оксана Бухольцева будет баллотироваться в мэры
Власть, 19.10.2022
Оксана Бухольцева заявила, что готова бороться до конца
В Улан-Удэ мобилизовали 54-летнего заместителя главы района
В Улан-Удэ мобилизовали 54-летнего заместителя главы района
Власть, 19.10.2022
Андрей Саянский является офицером запаса
Суд взыскал с эк-главы РАЛХ Бурятии 28,8 млн рублей
Суд взыскал с эк-главы РАЛХ Бурятии 28,8 млн рублей
Власть, 19.10.2022
Решение Алексею Щепину обжаловать не удалось
Улан-Удэ передаст землю Тарбагатайскому району
Улан-Удэ передаст землю Тарбагатайскому району
Власть, 18.10.2022
Это необходимо для строительства детсада и школы
В Забайкалье создан штаб для помощи мобилизованным и их семьям
В Забайкалье создан штаб для помощи мобилизованным и их семьям
Власть, 14.10.2022
Теперь часть обращений будет решаться на уровне муниципальных районов
В Иркутской области готовят закон о защите атмосферного воздуха
В Иркутской области готовят закон о защите атмосферного воздуха
Власть, 14.10.2022
На региональные надзорные органы собираются возложить конкретные полномочия
Главный дорожник Улан-Удэ отправится добровольцем на спецоперацию
Главный дорожник Улан-Удэ отправится добровольцем на спецоперацию
Власть, 14.10.2022
Сейчас Павел Малых проводит последние приёмки отремонтированных дорог
В Бурятию приедет замминистра энергетики Сниккарс
В Бурятию приедет замминистра энергетики Сниккарс
Власть, 13.10.2022
Об этом сообщил глава республики
Бурятский депутат предложил обучать пилотированию квадрокоптерами
Бурятский депутат предложил обучать пилотированию квадрокоптерами
Власть, 12.10.2022
По мнению Леонтия Красовского, это пригодится мобилизованным
Переназначение зампредов правительства Бурятии обошлось без сюрпризов
Переназначение зампредов правительства Бурятии обошлось без сюрпризов
Власть, 11.10.2022
Лишь один претендент не получил ни одного голоса «против»
У Всеволода Мухина – все «за», у Ивана Альхеева – 10 «против»
У Всеволода Мухина – все «за», у Ивана Альхеева – 10 «против»
Власть, 11.10.2022
Народный Хурал одобрил первых четырёх кандидатов на посты заместителей председателя правительства Бурятии
И.о. первого зампреда правительства Бурятии ответил на вопрос: «Где деньги?»
И.о. первого зампреда правительства Бурятии ответил на вопрос: «Где деньги?»
Власть, 11.10.2022
Вопрос задали Всеволоду Мухину на внеочередной сессии парламента
Депутаты Хурала Бурятии отказались от «часа заявлений»
Депутаты Хурала Бурятии отказались от «часа заявлений»
Власть, 11.10.2022
Они сразу приступили к повестке сессии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^