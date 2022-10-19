Оксана Бухольцева заявила, что готова бороться до конца
Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева намерена баллотироваться на пост мэра города Северобайкальск. Об этом она написала на своей странице в соцсети.
Выборы состоятся в 2023 году, пока они планируются всенародными (если не будут внесены срочные изменения).
- В 2023 году должны состояться прямые выборы главы Северобайкальска. Знаю, что есть желающие выдвинуть свои кандидатуры на эти выборы. И я в их числе. Да, в этот раз я с уверенностью могу сказать, что готова идти на прямые выборы главы города Северобайкальск, потому что я не одна, со мной команда профессионалов и она готова работать честно, без откатов и накатов, без разделения на своих-чужих по политическим мотивам, без задабривания нужных власти и важных землями, должностями, послаблениями и закрытия глаз на нужды простых северобайкальцев, - поделилась Оксана Бухольцева.
По её данным, на сегодня уже идёт работа по внесению поправок в устав Северобайкальска с тем, чтобы всенародные выборы мэра заменить назначением по конкурсу. 25 октября пройдут публичные слушания по вопросу. По оценке Бухольцевой, шанс на изменения велики.
- Раз горсовет вышел на них, значит, минимум 10 голосов уже за отмену прямых выборов, - отметила Оксана Бухольцева.
В заключение она заверила, что представляет, с какими трудностями ей придётся столкнуться в предвыборной гонке, но готова идти до конца.
- Пусть в честной борьбе побеждает сильнейший. Я за прямые выборы главы города, - подытожила Бухольцева.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас она находится в Донецке, где преподаёт физику старшеклассникам в местном лицее. В ДНР Оксана Бухольцева отправилась в начале сентября, так как в регионе возникла сильная нехватка учителей (мужчины мобилизованы). Со своей страницы она рассказывает о суровых бытовых реалиях, в которых сейчас приходится жить. Например, вода в домах появляется на несколько часов раз в два дня.
Бурятский депутат Оксана Бухольцева будет баллотироваться в мэры
Власть, Фото:
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